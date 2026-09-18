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Milli Sporcu Yusuf Dikeç'in Yeni Mesleği Belli Oldu

Milli Sporcu Yusuf Dikeç'in Yeni Mesleği Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 10:48
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda gösterdiği başarı ve tarzıyla dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç, spor kariyerinin yanına yeni bir görev daha ekledi. 26 yıllık yarışmacı deneyimini bu kez mühendislik masasına taşıyan Dikeç, Konya merkezli yerli silah üreticisi Derya Arms ile uzun vadeli bir işbirliğine imza attı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde konuşan taraflar, ortaklığın kapsamını ve şirketin yeni ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.

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Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler ile Yusuf Dikeç, İstanbul'da düzenlenen imza töreninde el sıkıştı.

Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler ile Yusuf Dikeç, İstanbul'da düzenlenen imza töreninde el sıkıştı.

İşbirliği, İstanbul'daki CoBAC Workspace - Haliç'te düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyuruldu. Anlaşma kapsamında Dikeç, profesyonel sporculuk deneyimini ve uluslararası müsabakalarda edindiği birikimi Derya Arms'a sportif kullanım ve kullanıcı deneyimi konularında aktaracak. Şirketin mühendislik, tasarım, AR-GE, üretim ve ürün geliştirme süreçleri ise yine kendi teknik ekipleri tarafından bağımsız şekilde yürütülmeye devam edecek.

Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler, Dikeç'i 'Türkiye'ye mal olmuş çok değerli bir sporcu' olarak tanımladı.

İşbirliği, "Atıcılıkta Yeni Bir Dönem" Sloganıyla Tanıtıldı.

İşbirliği, "Atıcılıkta Yeni Bir Dönem" Sloganıyla Tanıtıldı.

Basın toplantısının arka planında yer alan 'Dikeç x Derya Arms: Atıcılıkta Yeni Bir Dönem' sloganı, ortaklığın hedeflediği vizyonu özetledi. Çeler, konuşmasında şirketin Konya Beyşehir'de 35 bin, Konya merkezde ise 30 bin metrekare olmak üzere toplam 65 bin metrekarelik kapalı alanda 400'den fazla çalışanla üretim yaptığını belirtti.

ABD'de bir fabrikaları, Avrupa'da ise dağıtım ofisleri bulunduğunu aktaran Çeler, etkinliğe sergilemek üzere anti-drone ve sportif kullanım amaçlı 3 farklı silah getirdiklerini söyledi.

"Yusuf Bey Gibi Binlerce İnsan Aslında Keşfedilmeyi Bekliyor."

"Yusuf Bey Gibi Binlerce İnsan Aslında Keşfedilmeyi Bekliyor."

Çeler, Dikeç ile işbirliğinin tek seferlik bir adım olmadığının altını çizdi: 'Okçuluk gibi başka dallarda da düzenlenen uluslararası yarışmalarda keşfedilmeyi bekleyen sporcular var. Bunun bir başlangıcını yapmak için buradayız. Kendi takımlarımız, spor ekiplerimiz, sponsor olup yurt dışına gönderdiğimiz sporcularımız da mevcut, güreş dahil buna.'

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı da son yıllarda hızla büyüyor: sektörün ihracatı 2022'de 4,4 milyar dolarken 2025'te 10 milyar doları aşarak üç yılda yüzde 129 arttı.

Derya Arms, Etkinlikte Yerli Anti-Drone Tüfeğini de Tanıttı.

Derya Arms, Etkinlikte Yerli Anti-Drone Tüfeğini de Tanıttı.

İmza töreninin ardından konuklar, Derya MAX, DY9Z ve Derya MAX Anti-Drone ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Derya MK-12 platformu üzerine geliştirilen anti-drone tüfeği, hem elde taşınabilir hem de araç üstüne monte edilebilir bir yapıya sahip; sistem, insansız hava araçlarına karşı artan güvenlik ihtiyaçlarına yerli bir çözüm sunmayı hedefliyor.

IPSC standartlarına uygun DY9Z tabanca serisi ise ayarlanabilir kabza, 6 kademeli dipçik ve kompansatör gibi özellikleriyle, 5'li, 10'lu ve 15'li şarjör seçenekleriyle dikkat çekti. Derya Arms, üretiminin yüzde 90'dan fazlasını 86'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

"Bilgi İnsanla Mezara Gidecek, Ben Tecrübemi Derya Arms'a Aktaracağım."

"Bilgi İnsanla Mezara Gidecek, Ben Tecrübemi Derya Arms'a Aktaracağım."

Yaklaşık 25-26 yıldır yarışmacı olarak dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Dikeç, kararının gerekçesini şöyle özetledi: 'Bilgi insanla mezara gidecek, ama bunun yerine edindiğimiz tecrübeleri Derya Arms ile birleştirmeye karar verdik. Elimden geldiğince edinmiş olduğum bilgileri, tecrübeleri Derya Arms'ın mühendislerine, AR-GE'sine aktaracağım. Onlar da dünyada bu alanda üretim yapan dört firmadan bir yenisi olarak, beşinci olarak, Türkiye'den doğacaktır.'

Milli atıcı, birkaç yıl içinde sporcuların yerli üretim bir yarışma silahıyla müsabakalara katılabileceğini de sözlerine ekledi. Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten her zaman mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Dikeç, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bundan sonra da Türk savunma sanayisinin dünyada daha büyük pazarlarda, daha geniş bir yelpazede temsil edilmesi, bizleri ve benim gibi birçok insanı daha çok mutlu edecek.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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