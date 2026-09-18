Milli Sporcu Yusuf Dikeç'in Yeni Mesleği Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Paris 2024 Olimpiyatları'nda gösterdiği başarı ve tarzıyla dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç, spor kariyerinin yanına yeni bir görev daha ekledi. 26 yıllık yarışmacı deneyimini bu kez mühendislik masasına taşıyan Dikeç, Konya merkezli yerli silah üreticisi Derya Arms ile uzun vadeli bir işbirliğine imza attı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde konuşan taraflar, ortaklığın kapsamını ve şirketin yeni ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler ile Yusuf Dikeç, İstanbul'da düzenlenen imza töreninde el sıkıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşbirliği, "Atıcılıkta Yeni Bir Dönem" Sloganıyla Tanıtıldı.
"Yusuf Bey Gibi Binlerce İnsan Aslında Keşfedilmeyi Bekliyor."
Derya Arms, Etkinlikte Yerli Anti-Drone Tüfeğini de Tanıttı.
"Bilgi İnsanla Mezara Gidecek, Ben Tecrübemi Derya Arms'a Aktaracağım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın