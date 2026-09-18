Milli Sporcu Yusuf Dikeç'in Yeni Mesleği Belli Oldu

İşbirliği, İstanbul'daki CoBAC Workspace - Haliç'te düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyuruldu. Anlaşma kapsamında Dikeç, profesyonel sporculuk deneyimini ve uluslararası müsabakalarda edindiği birikimi Derya Arms'a sportif kullanım ve kullanıcı deneyimi konularında aktaracak. Şirketin mühendislik, tasarım, AR-GE, üretim ve ürün geliştirme süreçleri ise yine kendi teknik ekipleri tarafından bağımsız şekilde yürütülmeye devam edecek.

Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler, Dikeç'i 'Türkiye'ye mal olmuş çok değerli bir sporcu' olarak tanımladı.