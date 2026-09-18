El Sıkma Gücünüz Bir Şey Söylüyor: Vücut Kitle İndeksini Geride Bırakan İki Basit Ölçüm
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Doktora gittiğinizde sağlıklı kilo değerlendirmesi hâlâ büyük ölçüde tek bir sayıya, vücut kitle indeksine (BMI) bakılarak yapılıyor. Ama son yıllarda bu tek sayının ne kadar güvenilir olduğu giderek daha çok sorgulanıyor. Çin'deki bir ekip bu kez iki farklı ölçümü bir arada değerlendirdi ve ikisinin birleşimini ölüm riskinin neredeyse iki katına çıkmasıyla ilişkili buldu. Üstelik bu iki ölçümden hiçbiri BMI değil: Biri karnın yandan ölçülen çapı, diğeri el kavrama gücü.
Peki bu rakamlar tam olarak ne anlatıyor, evde uygulanabilir bir şey mi?
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Tek Başına Anlamlı Çıkan Ölçüm El Kavrama Gücü Oldu: Riski Yaklaşık Yüzde 60 Yükseltiyor
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İki Ölçümün de Adı BMI Değil ama Biri Hesaplanırken BMI Gerekiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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