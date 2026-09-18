El Sıkma Gücünüz Bir Şey Söylüyor: Vücut Kitle İndeksini Geride Bırakan İki Basit Ölçüm

Günümüzde vücut kitle indeksi, birçok uzmanın sağlıklı kiloyu değerlendirmek için kullandığı en yaygın yöntemdir; ancak son kanıtlar, bu tek faktörün ölüm riskini ne kadar güvenilir bir şekilde tahmin edebileceğini sorguluyor.

Çin'de yapılan araştırmada, iki ölçüm ayrı ayrı da incelendi ve sonuç beklenenin tersi çıktı. Karın çapı tek başına ölümle anlamlı bir ilişki göstermedi. Anlamlı çıkan ölçüm el kavrama gücü oldu: vücut ölçüsüne göre en zayıf kavrama gücüne sahip olanlarda ölüm riski yaklaşık yüzde 60 daha yüksekti.

El kavrama gücü kliniklerde dinamometre denen basit bir aletle ölçülüyor; kişi aleti avucuyla sıkıyor ve kaç kilogramlık kuvvet uyguladığı okunuyor. Daha önceki çalışmalar bu değere doğrudan, yani mutlak olarak bakıyordu.

Bu araştırmanın farkı şu: kavrama gücünü kişinin vücut ölçüsüne oranlamış. Araştırmacılara göre bu oran, 'daha fazla vücut kütlesine sahip kişilerde zayıflığı daha iyi tespit edebiliyor'. Yani iri bir insanın 40 kilogramlık kavrama gücü, ufak bir insanın aynı değerdeki gücüyle aynı anlama gelmiyor.

Karın çapı tarafında ise ölçüm yöntemi alışılmışın dışında. Bel çevresi gibi metreyle etrafını sarmak yerine, karnın önden arkaya kalınlığı ölçülüyor; bunun adı sagital karın çapı. Araştırmacılar bu ölçümün 'iç organ çevresindeki yağı daha iyi yansıtabileceğini' savunuyor — ki bu, cilt altındaki yağdan farklı ve sağlık açısından daha riskli kabul edilen yağ türü.