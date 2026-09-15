Harvard Üniversitesi En İyi Diyeti Açıkladı: Kalorileri Değil, Kaliteyi Dikkate Alın!

Son yıllarda diyetler karbonhidrat, protein ve yağ üçgeninde tartışılıyor ama Harvard'a göre buradaki kanıtlar hâlâ net değil. 2007'de JAMA'da yayımlanan ve 300'ü aşkın fazla kilolu kadını 12 ay izleyen çalışmada Atkins grubu diğer üç diyetten daha fazla kilo verdi. Buna karşılık 2009'da New England Journal of Medicine'da çıkan ve 800 kişiyi iki yıl takip eden araştırmada, yağ ve protein oranları farklı dört diyetin ortalama kilo kaybı birbirine yakın çıktı.

Aynı çalışmanın dikkat çeken bulgusu şuydu: katılımcılar grup danışmanlığı seanslarına ne kadar çok katıldıysa o kadar çok kilo verdi ve verdiğini o kadar az geri aldı.

2010 tarihli bir başka New England Journal of Medicine çalışması ise kilonun korunmasına baktı. Başlangıç kilosunun en az yüzde 8'ini vermiş yaklaşık 800 Avrupalı yetişkin 26 hafta boyunca izlendiğinde, proteini biraz artırmanın ve glisemik indeksi biraz düşürmenin verilen kiloyu korumayı kolaylaştırdığı görüldü. Harvard bütün bu tabloyu tek cümlede özetliyor: herkese uyan 'mükemmel' bir diyet yok, çünkü genler ve yaşam tarzı kişiden kişiye değişiyor.

Üniversitenin önerisi, Sağlıklı Yemek Tabağı rehberini temel alıp kendinize uyan lezzetli ve sağlıklı bir düzen kurmak ve günlük hareketi ihmal etmemek.