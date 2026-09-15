Harvard Üniversitesi En İyi Diyeti Açıkladı: Kalorileri Değil, Kaliteyi Dikkate Alın!
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'Kalori kaloridir' cümlesi yıllardır diyet dünyasının değişmez sloganı. Harvard Halk Sağlığı Okulu'nun beslenme kaynaklarında yayımlanan derleme ise bu sloganın hikâyenin çok da doğru olmadığını vurguluyor. Kalori önemli, ama yiyeceğin kalitesi de en az onun kadar belirleyici. Üniversitenin beslenme bölümünden araştırmacılar 120 binden fazla kişiyi 20 yıl boyunca takip ettiğinde, kilo değişiminin bazı yiyeceklerle çok daha güçlü bağ kurduğunu gördü. Üstelik onlarca yıldır tartışılan düşük karbonhidrat–düşük yağ kavgasının sonucu da beklendiği gibi çıkmadı.
İşte Harvard'ın verilere dayanarak öne çıkardığı tablo.
Kaynak: Harvard Üniversitesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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