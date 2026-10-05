Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Geri Dönmek İstediği İddia Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arjantinli golcünün Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen farklı bir yönde tercih yaptığı öne sürüldü. Icardi'nin Galatasaray'daki dört sezonu ise rakamlarla dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi henüz yeni kulübünü bulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü.
Icardi Galatasaray'da 77 gol attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın