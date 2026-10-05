Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Geri Dönmek İstediği İddia Edildi

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine yeni bir takımda devam etmesi beklenen Icardi, henüz transfer konusunda kararını vermiş değil. Bireysel çalışmalarını sürdüren deneyimli golcünün adı transfer döneminde birçok kulüple anıldı, Lazio ve Tottenham gibi takımların yanı sıra İspanya La Liga ekiplerinin de devreye girebileceği konuşuldu, ancak bu ihtimallerden hiçbiri şu ana kadar somut bir anlaşmaya dönüşmedi.