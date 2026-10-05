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Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Geri Dönmek İstediği İddia Edildi

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Geri Dönmek İstediği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 17:51
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Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arjantinli golcünün Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen farklı bir yönde tercih yaptığı öne sürüldü. Icardi'nin Galatasaray'daki dört sezonu ise rakamlarla dikkat çekiyor.

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Icardi henüz yeni kulübünü bulamadı.

Icardi henüz yeni kulübünü bulamadı.

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine yeni bir takımda devam etmesi beklenen Icardi, henüz transfer konusunda kararını vermiş değil. Bireysel çalışmalarını sürdüren deneyimli golcünün adı transfer döneminde birçok kulüple anıldı, Lazio ve Tottenham gibi takımların yanı sıra İspanya La Liga ekiplerinin de devreye girebileceği konuşuldu, ancak bu ihtimallerden hiçbiri şu ana kadar somut bir anlaşmaya dönüşmedi.

Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü.

Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü.

El Neuve'nin haberine göre Icardi, Galatasaray'a yeniden katılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği günleri özlediği belirtilen Arjantinli futbolcunun, Türkiye'ye dönerek Süper Lig'de mücadele etmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bu isteğin ardından Icardi'nin Galatasaray ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Icardi Galatasaray'da 77 gol attı.

Icardi Galatasaray'da 77 gol attı.

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Icardi, çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 asist yaptı. Tecrübeli golcü, Galatasaray kariyerinde dört Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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