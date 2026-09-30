Galatasaray'dan Ayrılıp Kulüpsüz Kalmıştı: Mauro Icardi'nin Arjantin'de Başladığı Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!
Galatasaray'la yolları temmuzda ayrılan ve dört yıl boyunca İstanbul'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, Türkiye'ye veda ettikten sonra kimsenin tahmin etmediği bir hayata adım attı. Taraftarlar 'Icardi hangi takıma gidecek?' sorusunun peşinde transfer haberlerini kollarken, 33 yaşındaki Arjantinli yıldız sevgilisi China Suárez'le birlikte Buenos Aires yakınlarındaki bir kır evine çekildi. Üstelik Wanda Nara'yla yıllara yayılan, mahkeme koridorlarında ve sosyal medyada karşılıklı göndermelerle süren yıpratıcı savaşın ardından seçtiği bu yeni hayatta, günlerini dolduran uğraşın futbolla uzaktan yakından ilgisi yok.
Kaynak: Takvim - Gökhan Kaya
Mauro Icardi, Galatasaray'la dört şampiyonluk yaşadıktan sonra İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Türkiye'den ayrıldı.
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın on yılı aşan evliliği mahkemelerde ve sosyal medyada savaşa döndü.
Mauro Icardi, Türkiye'den ayrıldıktan sonra sevgilisi China Suárez'le Pilar'daki kır evine yerleşti.
Mauro Icardi artık günlerini avcı çizmeleriyle Arjantin'in geniş arazilerinde avcılık yaparak geçiriyor.
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