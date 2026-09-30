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Galatasaray'dan Ayrılıp Kulüpsüz Kalmıştı: Mauro Icardi'nin Arjantin'de Başladığı Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

Galatasaray'dan Ayrılıp Kulüpsüz Kalmıştı: Mauro Icardi'nin Arjantin'de Başladığı Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

galatasaray
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 09:47
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Galatasaray'la yolları temmuzda ayrılan ve dört yıl boyunca İstanbul'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, Türkiye'ye veda ettikten sonra kimsenin tahmin etmediği bir hayata adım attı. Taraftarlar 'Icardi hangi takıma gidecek?' sorusunun peşinde transfer haberlerini kollarken, 33 yaşındaki Arjantinli yıldız sevgilisi China Suárez'le birlikte Buenos Aires yakınlarındaki bir kır evine çekildi. Üstelik Wanda Nara'yla yıllara yayılan, mahkeme koridorlarında ve sosyal medyada karşılıklı göndermelerle süren yıpratıcı savaşın ardından seçtiği bu yeni hayatta, günlerini dolduran uğraşın futbolla uzaktan yakından ilgisi yok.

Kaynak: Takvim - Gökhan Kaya

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Mauro Icardi, Galatasaray'la dört şampiyonluk yaşadıktan sonra İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Türkiye'den ayrıldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'la dört şampiyonluk yaşadıktan sonra İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Türkiye'den ayrıldı.

Inter'de kaptanlık bandını taşıyan, Serie A'da iki kez gol krallığına uzanan Icardi, 2022 yazında PSG'den kiralık olarak İstanbul'a geldiğinde zaten dünya çapında tanınan bir yıldızdı; ancak Türkiye macerasının bu kadar tutkulu bir aşka dönüşeceğini belki o bile tahmin etmiyordu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 resmi maçta 77 kez fileleri havalandıran, 2023-24 sezonunda 25 golle Süper Lig'in en golcü ismi olan Arjantinli, dört lig şampiyonluğunun yanına bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa ekleyerek taraftarın gönlünde taht kurdu.

Kasım 2024'te Tottenham karşısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı ise bu parlak hikâyenin seyrini değiştiren kırılma noktası oldu. 281 gün sonra sahalara dönse de eski formunu bir türlü yakalayamayan Icardi'nin sözleşmesi yenilenmedi; 15 Temmuz 2026'da Galatasaray'la yollarını resmen ayıran yıldız, dört yıl boyunca evi bildiği İstanbul'a da veda ederek Türkiye'den ayrıldı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın on yılı aşan evliliği mahkemelerde ve sosyal medyada savaşa döndü.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın on yılı aşan evliliği mahkemelerde ve sosyal medyada savaşa döndü.

Icardi'nin sahalardan uzaklaşma kararını anlamak için eski eşi Wanda Nara'yla yaşadığı fırtınalı sürece bakmak gerekiyor. Yakın arkadaşı Maxi López'in eşiyken Icardi'yle aşk yaşamaya başlayan ve 2014'te onunla evlenen Wanda, yıllarca hem hayat arkadaşı hem de menajeri oldu; çiftin Francesca ve Isabella adında iki kızı dünyaya geldi. 2021'de China Suárez'in adıyla patlak veren ihanet krizi atlatılmış gibi görünse de 2024'te evlilik geri dönülmez biçimde koptu, Wanda rapçi L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açarken Icardi de China Suárez'le yeniden bir araya geldi.

Ardından gelen dönem tam anlamıyla bir yıpratma savaşıydı. Kasım 2024'te Milano'da boşanma davasını açan Icardi, bir yandan Arjantin'deki velayet ve nafaka dosyalarıyla boğuşurken bir yandan da eski eşiyle Instagram hikâyeleri üzerinden karşılıklı göndermelerden geri durmadı. Mart 2026'da boşanmanın resmileştiğini duyuran futbolcu, 27 Temmuz'da İtalyan mahkemesinin Wanda'nın aylık 250 bin euroluk talebini kabul edilemez bulduğunu paylaşınca yanıt gecikmedi: Wanda, 'Baby, iş bul ve tatilde beni düşünmeyi bırak' diyerek kulüpsüz kalan eski eşine en sert göndermesini yaptı.

Mauro Icardi, Türkiye'den ayrıldıktan sonra sevgilisi China Suárez'le Pilar'daki kır evine yerleşti.

Mauro Icardi, Türkiye'den ayrıldıktan sonra sevgilisi China Suárez'le Pilar'daki kır evine yerleşti.

Peki Icardi şimdi nerede? Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre İstanbul'un ışıltılı hayatını ardında bırakan yıldız, sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki Chacras de Murray adlı özel sitede bulunan kır evine yerleşti. Avrupa'dan beklediği teklifi alamayan, mahkeme dosyalarıyla ve bitmek bilmeyen tartışmalarla geçen yılların yorgunluğunu omuzlarında taşıyan futbolcunun, kafasını dinleyebileceği sakin bir hayatı bilerek seçtiği konuşuluyor.

Arjantin basınına göre yılbaşını İstanbul'da romantik bir akşam yemeğiyle kutlayan çift, o gece Icardi'nin 2026 bitmeden evlenme sözü verdiği iddiasıyla gündeme oturmuştu; şimdi ise ikili, şehrin gürültüsünden kilometrelerce uzaktaki bu evde baş başa bir hayat sürüyor.

Mauro Icardi artık günlerini avcı çizmeleriyle Arjantin'in geniş arazilerinde avcılık yaparak geçiriyor.

Mauro Icardi artık günlerini avcı çizmeleriyle Arjantin'in geniş arazilerinde avcılık yaparak geçiriyor.

Asıl sürpriz ise Icardi'nin kendini kaptırdığı yeni hobisi: Yıllarca ceza sahasında gol kovalayan yıldız, bu kez avcı çizmelerini giyip kır evinin çevresindeki uçsuz bucaksız arazilerde avcılığın peşine düştü. Sosyal medya hesabından paylaştığı doğa yürüyüşleri, çizmeli pozlar ve China Suárez'le verdiği romantik fotoğraflar, İstanbul'daki Icardi'yi tanıyanları şaşkına çeviren bu yeni hayattan kesitler sunuyor.

Peki Icardi futbolu bıraktı mı? Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 10 milyon euro kazandığı belirtilen oyuncunun kramponlarını tamamen asabileceği iddia edilse de ortada resmi bir veda yok. İspanyol basınında Elche'nin ilgisi yazılmış ama somut bir adım atılmamıştı; menajeri El Pino da eylül başında futbolu bıraktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak Icardi için en doğru projeyi aradıklarını söylemişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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