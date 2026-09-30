Galatasaray'dan Ayrılıp Kulüpsüz Kalmıştı: Mauro Icardi'nin Arjantin'de Başladığı Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

Inter'de kaptanlık bandını taşıyan, Serie A'da iki kez gol krallığına uzanan Icardi, 2022 yazında PSG'den kiralık olarak İstanbul'a geldiğinde zaten dünya çapında tanınan bir yıldızdı; ancak Türkiye macerasının bu kadar tutkulu bir aşka dönüşeceğini belki o bile tahmin etmiyordu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 resmi maçta 77 kez fileleri havalandıran, 2023-24 sezonunda 25 golle Süper Lig'in en golcü ismi olan Arjantinli, dört lig şampiyonluğunun yanına bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa ekleyerek taraftarın gönlünde taht kurdu.

Kasım 2024'te Tottenham karşısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı ise bu parlak hikâyenin seyrini değiştiren kırılma noktası oldu. 281 gün sonra sahalara dönse de eski formunu bir türlü yakalayamayan Icardi'nin sözleşmesi yenilenmedi; 15 Temmuz 2026'da Galatasaray'la yollarını resmen ayıran yıldız, dört yıl boyunca evi bildiği İstanbul'a da veda ederek Türkiye'den ayrıldı.