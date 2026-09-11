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Galatasaray'dan Sonra Kulüpsüz Kalan Mauro Icardi'ye Sürpriz Talip Var

Galatasaray'dan Sonra Kulüpsüz Kalan Mauro Icardi'ye Sürpriz Talip Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 19:13
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Galatasaray ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla biten ve henüz başka bir kulüple anlaşma sağlamayan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kariyerine Yunanistan'da devam etme ihtimali bulunuyor. Deneyimli golcünün menajerinin, transfer için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

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Kulüp bulamadı.

Kulüp bulamadı.

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından Galatasaray’ın sunduğu 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. 30 Haziran’da serbest kalan Arjantinli golcü, yaz transfer döneminde kendisine yeni bir kulüp bulamadı. Icardi’nin geleceğiyle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yunanistan'a gidebilir.

Yunanistan'a gidebilir.

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira’nın aktardığına göre Olympiakos, Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi’nin sakatlığı sonrası bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için harekete geçti. Yunan ekibinin, transfer dönemi dışında da sözleşme imzalayabilme hakkı bulunan golcüyle resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Galatasaray’da 4 sezon forma giyen Icardi, sarı-kırmızılılarda çıktığı 137 maçta 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Deneyimli forvetin yeni takımında en az 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Icardi’nin menajeri Elio Pino ile Olympiakos arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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