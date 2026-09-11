Galatasaray'dan Sonra Kulüpsüz Kalan Mauro Icardi'ye Sürpriz Talip Var

Galatasaray ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla biten ve henüz başka bir kulüple anlaşma sağlamayan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kariyerine Yunanistan'da devam etme ihtimali bulunuyor. Deneyimli golcünün menajerinin, transfer için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.