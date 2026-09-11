Galatasaray'dan Sonra Kulüpsüz Kalan Mauro Icardi'ye Sürpriz Talip Var
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Galatasaray ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla biten ve henüz başka bir kulüple anlaşma sağlamayan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kariyerine Yunanistan'da devam etme ihtimali bulunuyor. Deneyimli golcünün menajerinin, transfer için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
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Kulüp bulamadı.
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Yunanistan'a gidebilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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