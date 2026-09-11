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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Sonrası Aday İsimler de Ortaya Çıktı: Listede Sürpriz İsimler Var

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Sonrası Aday İsimler de Ortaya Çıktı: Listede Sürpriz İsimler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 17:53
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma’yı konuk ettiği karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kartal, kararını kulübün önünü açmak amacıyla aldığını belirterek, “Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma ve gelecek olan antrenöre yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.” ifadelerini kullandı.

Bu istifanın ardından ayrılık resmileşince aday isimler de ortaya atılmaya başlandı. 

Kaynak - NEFES

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Dün gece şok bir istifa ile Fenerbahçe camiası sarsıldı.

Dün gece şok bir istifa ile Fenerbahçe camiası sarsıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İsmail Kartal’ın istifasını kabul etmediğini ve deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini belirtmişti.

Kartal’ın maç sırasında başına tribünden şişe atılması nedeniyle üzgün ve stresli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak.” demişti.

Ancak Yıldırım’ın bu açıklamasına rağmen İsmail Kartal, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in Kartal’ın evine giderek deneyimli teknik direktörle yaklaşık iki saat görüştüğü öğrenildi. Görüşmenin ardından ise Fenerbahçe ile Kartal’ın yollarını ayırdığı bildirildi.

Sosyal medya ve basında yer alan iddialar bir araya getirildiğinde uzun bir aday listesi var.

Sosyal medya ve basında yer alan iddialar bir araya getirildiğinde uzun bir aday listesi var.

İsmail Kartal’ın göreve devam etmemesi ihtimaline karşı Fenerbahçe’de teknik direktörlük için alternatif isimlerin değerlendirildiği belirtildi.

Yerli teknik adamlar arasında Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Volkan Demirel, Selçuk İnan, İlhan Palut, Bülent Uygun ve Murat Yakın’ın isimleri öne çıkıyor.

Yabancı adaylar listesinde ise Antonio Conte, Igor Tudor ve Vitor Pereira’nın bulunduğu ifade edildi. Domenico Tedesco’nun da Bologna’dan ayrılması halinde Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alabileceği kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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