Fenerbahçe'de İsmail Kartal Sonrası Aday İsimler de Ortaya Çıktı: Listede Sürpriz İsimler Var
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma’yı konuk ettiği karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, kararını kulübün önünü açmak amacıyla aldığını belirterek, “Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma ve gelecek olan antrenöre yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.” ifadelerini kullandı.
Bu istifanın ardından ayrılık resmileşince aday isimler de ortaya atılmaya başlandı.
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Dün gece şok bir istifa ile Fenerbahçe camiası sarsıldı.
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Sosyal medya ve basında yer alan iddialar bir araya getirildiğinde uzun bir aday listesi var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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