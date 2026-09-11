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İsmail Kartal'a Su Şişesi Fırlattığı İçin Gözaltına Alınan Taraftarın İfadesi Ortaya Çıktı

İsmail Kartal'a Su Şişesi Fırlattığı İçin Gözaltına Alınan Taraftarın İfadesi Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 17:18
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sırasında teknik direktör İsmail Kartal'ın başına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A.'nın verdiği ifade ortaya çıktı.

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İstifa etti ve kararından geri adım atmadı.

İstifa etti ve kararından geri adım atmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a, karşılaşma sırasında tribünlerden su şişesi fırlatıldı. Olay anı kameralara yansırken, iddialara göre maçın 1-1 sürdüğü dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'na yönelik tepkinin yaşandığı sırada şişe Kartal'a isabet etti. Tecrübeli teknik adam, şişenin ardından kulübeye dönerek eliyle 'bitti' işareti yaptı.

Maç sonunda istifasını açıklayan Kartal'ın istifası kabul edilmedi ancak bugün de kararından geri adım atmayarak ayrılığı resmiyete döktü.

Taraftar amacının İsmail Kartal olmadığını iddia etti. Maçlara oğluyla gittiğini söyleyen taraftar özür diledi.

Taraftar amacının İsmail Kartal olmadığını iddia etti. Maçlara oğluyla gittiğini söyleyen taraftar özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında seyirden men kararı uygulanan Kaan A., ifadesinde olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek Kartal'dan özür diledi. Kaan A., şişeyi teknik direktörü hedef alarak fırlatmadığını öne sürdü.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Kaan A., 'Dün maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım' dedi.

Şişenin İsmail Kartal'ı hedef aldığı yönündeki iddiaları reddeden Kaan A., 'Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Maçlara oğluyla birlikte gittiğini ve ona iyi bir örnek olmaya çalıştığını söyleyen Kaan A., yaptığı davranışın yanlış olduğunu belirterek, 'Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal'dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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