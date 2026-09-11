İsmail Kartal'a Su Şişesi Fırlattığı İçin Gözaltına Alınan Taraftarın İfadesi Ortaya Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında seyirden men kararı uygulanan Kaan A., ifadesinde olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek Kartal'dan özür diledi. Kaan A., şişeyi teknik direktörü hedef alarak fırlatmadığını öne sürdü.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Kaan A., 'Dün maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım' dedi.

Şişenin İsmail Kartal'ı hedef aldığı yönündeki iddiaları reddeden Kaan A., 'Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Maçlara oğluyla birlikte gittiğini ve ona iyi bir örnek olmaya çalıştığını söyleyen Kaan A., yaptığı davranışın yanlış olduğunu belirterek, 'Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal'dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.