İsmail Kartal'a Su Şişesi Fırlattığı İçin Gözaltına Alınan Taraftarın İfadesi Ortaya Çıktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sırasında teknik direktör İsmail Kartal'ın başına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A.'nın verdiği ifade ortaya çıktı.
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İstifa etti ve kararından geri adım atmadı.
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Taraftar amacının İsmail Kartal olmadığını iddia etti. Maçlara oğluyla gittiğini söyleyen taraftar özür diledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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