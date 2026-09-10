Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstifa Etti
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.
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Roma maçının ardından beklenmedik istifa kararı...
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Kartal, yayıncı kuruluşa istifa ile ilgili açıklama yapmazken basın toplantısında istifa kararını açıkladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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