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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstifa Etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 22:31
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

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Roma maçının ardından beklenmedik istifa kararı...

Roma maçının ardından beklenmedik istifa kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kartal, soru kabul etmediği toplantıda, “Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

Tecrübeli teknik adam, yaklaşık 3 aylık görev sürecini değerlendirerek, “3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım” ifadelerini kullandı.

Kartal, yayıncı kuruluşa istifa ile ilgili açıklama yapmazken basın toplantısında istifa kararını açıkladı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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