Kişilik Testi: Acı mı Ekşi mi?
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Hayatın tadını nasıl sevdiğin, karakterin hakkında düşündüğünden daha fazla şey söyleyebilir. Kimileri yemeğinde acının verdiği güçlü etkiyi ararken kimileri ekşinin yüz buruşturan ama vazgeçilmez tadından hoşlanır. Bu testte hangi tarafta olduğunu anlamak için sadece damak zevkine bakıyoruz. Acı sevenlerin enerjisi, cesareti ve yoğunluk arayışı mı baskın, yoksa ekşi sevenlerin merakı, farklılık arayışı ve kendine has tavrı mı öne çıkıyor?
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