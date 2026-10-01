2026 Olmadı, 2027'de Şansını Bulacak 4 Burç: Sonunda Talih Dönüyor!

2026 artık bitsin mi diyorsunuz? Neyse ki 2027'nin en şanslı burcu dersek abartmış olmayız. Aynı burca yaklaşık 12 yılda bir uğrayan Jüpiter, 26 Temmuz'da burcunuza geliyor ve 2028 yazına kadar sizinle kalacak. Bir önceki ziyareti 2015-2016'daydı. O yıllarda hayatınızda neyin değiştiğini hatırlayın, çünkü benzer bir kapı yeniden aralanıyor.

Ama yolun başı biraz zorlu. Yılın hemen başında, 10 Ocak'ta Mars burcunuzda geri harekete başlıyor ve Nisan başına kadar sabrınızı sınayabilir. Ertelenen işler, yarım kalan planlar... Hepsi yaz geldiğinde yerli yerine oturmaya başlayacak.

Başak için bekleyişin sonu, tam da yazın ortasında geliyor.