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2026 Olmadı, 2027'de Şansını Bulacak 4 Burç: Sonunda Talih Dönüyor!

2026 Olmadı, 2027'de Şansını Bulacak 4 Burç: Sonunda Talih Dönüyor!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 23:01
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2026 bazıları için tam bir sınav yılıydı. Planlar ertelendi, umutlar yarım kaldı, 'Bu yıl da olmadı' cümlesi dillerden düşmedi. Ama gökyüzü 2027 için bambaşka bir hikaye yazıyor. Yeni yılın en büyük olayı, şans ve bolluk gezegeni Jüpiter'in 26 Temmuz'da Başak burcuna geçişi. Buna 6 Şubat'ta Kova'daki halkalı Güneş tutulması ve 2 Ağustos'ta Aslan burcunda yaşanacak, tam Güneş tutulması da eklenince bazı burçlar için şans kapısı ardına kadar açılıyor.

İşte 2026'da beklediğini bulamayan ama 2027'de şansını bulacak o 4 burç!

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Boğa

Boğa

2026 Boğa burcu için kolay bir yıl değildi. Yıllardır burcunuzda ilerleyen Uranüs, Nisan'da veda edene kadar hayatınızı epey sarstı. Sonbaharda yönetici gezegeniniz Venüs'ün karşı burcunuz Akrep'te geri harekete geçmesi ise özellikle ilişkilerde soru işaretleri bıraktı.

2027'de rüzgar tersine dönüyor. 15 Mayıs-8 Haziran arasında Venüs burcunuzda ilerlerken kendinizi yeniden güçlü ve çekici hissedeceksiniz. En büyük müjde ise 26 Temmuz'da geliyor: Başak'a geçen Jüpiter, aynı elementi paylaştığınız için aşkta ve yaratıcı işlerde yüzünüzü güldürecek.

Sarsıntıların ardından gelen huzur her zaman daha kıymetlidir.

Başak

Başak

2026 artık bitsin mi diyorsunuz? Neyse ki 2027'nin en şanslı burcu dersek abartmış olmayız. Aynı burca yaklaşık 12 yılda bir uğrayan Jüpiter, 26 Temmuz'da burcunuza geliyor ve 2028 yazına kadar sizinle kalacak. Bir önceki ziyareti 2015-2016'daydı. O yıllarda hayatınızda neyin değiştiğini hatırlayın, çünkü benzer bir kapı yeniden aralanıyor.

Ama yolun başı biraz zorlu. Yılın hemen başında, 10 Ocak'ta Mars burcunuzda geri harekete başlıyor ve Nisan başına kadar sabrınızı sınayabilir. Ertelenen işler, yarım kalan planlar... Hepsi yaz geldiğinde yerli yerine oturmaya başlayacak.

Başak için bekleyişin sonu, tam da yazın ortasında geliyor.

Oğlak

Oğlak

Yönetici gezegeniniz Satürn'ün 2026'da Koç burcuna geçmesiyle omuzlarınızdaki yük ağırlaştı. Ev, aile ve kariyer arasında sıkıştığınız, 'Ne yapsam olmuyor' dediğiniz anlar az değildi. Üstelik Satürn 2027 boyunca da Koç'ta kalacak.

Ama bu kez yalnız değilsiniz. 26 Temmuz'da Başak'a geçen Jüpiter, toprak elementinin uyumuyla size destek veriyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, yeni bir çevre ya da yeni bir bakış açısı... Yılın ikinci yarısında ufkunuz daha da genişliyor. Özellikle de 10 Ağustos'ta Satürn'ün geri harekete başlaması da üzerinizdeki baskıyı hafifletiyor ve sonunda zirve sizin! 

Zirveye tırmanmayı en iyi bilen burç, 2027'de nihayet manzarayı görecek.

Kova

Kova

Plüton birkaç yıldır burcunuzda ilerliyor ve hayatınızı köklü şekilde dönüştürüyor. 2026'da bu dönüşümün yorgunluğunu fazlasıyla hissettiniz. Eski alışkanlıklar, eski ilişkiler birer birer geride kaldı.

2027 ise yeni bir sayfa açıyor. Yılın ilk büyük olayı, 6 Şubat'ta burcunuzda gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması. Bu tutulma, uzun süredir ertelediğiniz bir başlangıç için güçlü bir işaret. 2 Ağustos'ta karşı burcunuz Aslan'daki tam Güneş tutulması ilişkilerde ve ortaklıklarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Tabii bir de Ağustos'taki Kova Ay tutulması var. İşte bu tutulma, kapanması gereken tüm defterleri kapatmanıza yardım edecek.

Küllerinden doğmak Kova'ya yabancı değil, bu kez ateşi kendisi yakıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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