Parayı Bulunca Değişecek 4 Burç: Her Biri Bambaşka Birine Dönüşüyor!
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Maaş yatar yatmaz sepeti dolduranlar, ikramiye haberini alır almaz bilet bakmaya başlayanlar, bir gecede evin dekorasyonunu baştan yapmaya karar verenler... Para bazı insanları hiç değiştirmez. Bazılarının ise yıllardır saklı kalmış bir yanını bir anda ortaya çıkarır!
Astrolojiye göre bazı burçlar cüzdan kabardığı anda bambaşka birine dönüşüyor.
İşte parayı bulunca değişecek o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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