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Parayı Bulunca Değişecek 4 Burç: Her Biri Bambaşka Birine Dönüşüyor!

Parayı Bulunca Değişecek 4 Burç: Her Biri Bambaşka Birine Dönüşüyor!

burç Para
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 12:14
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Maaş yatar yatmaz sepeti dolduranlar, ikramiye haberini alır almaz bilet bakmaya başlayanlar, bir gecede evin dekorasyonunu baştan yapmaya karar verenler... Para bazı insanları hiç değiştirmez. Bazılarının ise yıllardır saklı kalmış bir yanını bir anda ortaya çıkarır!

Astrolojiye göre bazı burçlar cüzdan kabardığı anda bambaşka birine dönüşüyor. 

İşte parayı bulunca değişecek o 4 burç!

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Boğa

Boğa

Boğa burcu parası azken de iyi yaşamayı bilir ama bunu içten içe hesap kitap yaparak yapar. Market rafında iki peynir arasında dakikalarca kalan, indirim dönemini sabırla bekleyen, 'Bir yıl daha idare eder' diyerek eskiyen koltuğunu yenilemeyen hep odur. Cüzdan kabardığı anda ise bu sabırlı hesap uzmanının yerini, hayatın tadını sonuna kadar çıkarmaya kararlı biri alır.

İlk iş evini elden geçirir. Kaliteli çarşaflar, yumuşacık battaniyeler, oturduğunda içine gömüldüğü bir koltuk... Boğa için zenginlik gösteriş değildir, konfordur. Şehrin en iyi restoranlarına gitmeye başlar ama hesabı ödeyip çıkarken aklında bir sonraki yemeğin menüsü vardır!

Tabii en pahalı koltukta otururken bile birikim hesabını bir köşede sessizce büyütmeye devam eder.

Aslan

Aslan

Aslan burcu için para, sahnenin ışıklarını biraz daha açmak demektir. Zaten ilgi odağı olmayı seven bu burç, cüzdanı dolduğunda kendini bir anda davetlerin, kutlamaların ve 'Bu akşam hesaplar benden!' cümlelerinin tam ortasında bulur.

Doğum günü artık küçük bir akşam yemeği olmaktan çıkar, bir organizasyona dönüşür. Gardırop yenilenir, bileğe yeni bir saat takılır, arabanın markası sohbetin bir parçası olur. Ama kimse Aslan'ı cimrilikle suçlayamaz. Çünkü o, parayı yalnızca kendisi için değil, sevdiklerini de parlatmak için harcar. Arkadaşlarını tatile götüren, annesine sürpriz hediyeler alan hep odur!

Aslında parayla değişen tek şey cömertliğinin ölçüsüdür.

Terazi

Terazi

Terazi burcu güzel şeylere olan zaafını hiçbir zaman saklamaz. Parası kısıtlıyken bu zaafı vitrinlere uzun uzun bakarak, ürünleri sepete ekleyip ödeme sayfasında vazgeçerek bastırır. Para geldiğinde ise o sepetler tek tek boşalmaya başlar!

Değişim önce görünüşte kendini gösterir. Yeni bir parfüm, özenle seçilmiş bir çanta, bir sergiden alınan tablo... Terazi için zenginlik estetik bir yolculuktur. Evdeki ışıktan masadaki çiçeğe kadar her şeyin bir uyum içinde olmasını ister. Ama bu uyumu kurarken meşhur kararsızlığı da devreye girer. İki pahalı ceket arasında kalıp sonunda ikisini birden almak, Terazi'nin en klasik zengin hallerinden biridir!

Onun için para bir hesap meselesi değil, zevk meselesidir. Tek sorun ise zevkinin fiyat etiketine hiç bakmamasıdır.

Yay

Yay

Yay burcu hesabına yüklü bir para yattığını gördüğü an ne yapacağını çoktan bilir: Valizi hazırlamak! Çoğu burç parayı bulunca bir ev almayı, bir yere yerleşmeyi ya da hayatına bir düzen kurmayı düşünür. Yay ise tam tersini yapar ve hayatını hareket halinde yaşamaya karar verir.

Bir hafta Lizbon'da, ardından Bali'de, sonra adını daha önce hiç duymadığı bir dağ köyünde... Eşyaya para harcamak ona anlamsız gelir ama yeni bir ülkeye giden bilete hiç düşünmeden ödeme yapar. Çevresi onun değiştiğini düşünür, oysa Yay yalnızca hep hayalini kurduğu hayata kavuşmuştur. Bu yüzden parayı bulduktan sonra onu bir yerde yakalamak neredeyse imkansız hale gelir!

Ona zengin hissettiren şey hesabındaki para değil, pasaportundaki damgaların sayısıdır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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