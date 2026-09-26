Parayı Bulunca Değişecek 4 Burç: Her Biri Bambaşka Birine Dönüşüyor!

Boğa burcu parası azken de iyi yaşamayı bilir ama bunu içten içe hesap kitap yaparak yapar. Market rafında iki peynir arasında dakikalarca kalan, indirim dönemini sabırla bekleyen, 'Bir yıl daha idare eder' diyerek eskiyen koltuğunu yenilemeyen hep odur. Cüzdan kabardığı anda ise bu sabırlı hesap uzmanının yerini, hayatın tadını sonuna kadar çıkarmaya kararlı biri alır.

İlk iş evini elden geçirir. Kaliteli çarşaflar, yumuşacık battaniyeler, oturduğunda içine gömüldüğü bir koltuk... Boğa için zenginlik gösteriş değildir, konfordur. Şehrin en iyi restoranlarına gitmeye başlar ama hesabı ödeyip çıkarken aklında bir sonraki yemeğin menüsü vardır!

Tabii en pahalı koltukta otururken bile birikim hesabını bir köşede sessizce büyütmeye devam eder.