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Evlenmekten Korkan 4 Burç: Her Birinin Korkusu Bambaşka!

Evlenmekten Korkan 4 Burç: Her Birinin Korkusu Bambaşka!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 22:31
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Birlikte ev bakmak, aynı çay bardağını paylaşmak, akşamları aynı kumandaya uzanmak, sabahları aynı yüze uyanmak... Kimine göre huzurun ta kendisi. Kimi içinse 'evlilik' kelimesi duyulduğu anda boğazda bir düğüm! Üstelik bu kişiler çoğu zaman sevmekten kaçan insanlar da sayılmaz. Onlar sadece o tek imzanın ardından gelecek hayatı herkesten daha net görebilenler! 

Astrolojiye göre bazı burçlar bu kaygıyı çok daha derinden yaşıyor. Hem de her biri bambaşka bir sebepten... İşte evlenmekten korkan o 4 burç!

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Kova

Kova

Kova burcu için evlilik, iki insan arasındaki bir bağdan çok, kuralları başkaları tarafından yazılmış bir sözleşmeyi andırır. Bayramlarda kimin ailesine gidileceği, düğünün kaç kişilik olacağı, yüzüğün hangi parmağa takılacağı... Bütün bu hazır kalıplar Kova'yı daha en baştan yorar. Sevdiği kişiyle yıllarca yan yana yaşamaya hazırdır ama bunun bir formülü olmasına tahammül edemez.

Onu asıl korkutan şey, evlendikten sonra 'bir çiftin yarısı' olarak anılmaktır. Kendi fikirleri, tuhaf hobileri ve gece yarısı başlayan projeleri... Hepsinin 'artık evli bir insan' etiketinin altında kaybolup gideceğini düşünür. Bu yüzden evlilik teklifi geldiğinde ilk tepkisi çoğu zaman bir sessizlik olur.

Kova'yı ikna etmenin tek yolu ise ona evliliğin bile yeniden icat edilebileceğini göstermektir.

Başak

Başak

Başak burcu bir otel rezervasyonu yaparken bile onlarca yorum okur. Hayatını paylaşacağı kişiye karar vermek ise onun için neredeyse hiç bitmeyen bir analiz sürecidir. Ya daha uyumlu biri varsa? Ya bugün sevimli gelen o küçük alışkanlıklar, yıllar sonra dayanılmaz hale gelirse?

Başak'ın korkusu aşktan çok, yanlış bir karar verme ihtimaliyle ilgilidir. Her şeyin yerli yerinde olmasını isteyen bu burç, evliliğin de kusursuz bir plana oturmasını bekler. Oysa hayatın hiçbir şeyi tam planlandığı gibi götürmeyeceğini de çok iyi bilir. Asıl huzursuzluğu da tam olarak buradan doğar!

Onun için doğru kişiyi bulmak yetmez! Ayrıca doğru zamanı ve doğru kira sözleşmesini de bulması gerekir.

Akrep

Akrep

Akrep sevdiğinde tam sever; yarım bir bağlılık onun sözlüğünde yer almaz. Belki de evlilikten korkmasının sebebi tam olarak budur. Çünkü evlenmek, Akrep için kalbinin anahtarını bir başkasına teslim etmek ve en kırılgan yanlarını da masaya koymak demektir.

Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını kolay kolay unutmayan Akrep, 'Ya bir gün ihanete uğrarsam?' sorusunu hep bir köşede saklar. Karşısındakini defalarca sınar, sessizce gözlemler ve en küçük tutarsızlığı bile aklına yazar. Güven tam olarak inşa edilmeden atılan bir adım, onun için bir uçurumun kenarına yürümekle eşdeğerdir.

Ama bir kez 'evet' dediğinde, o kararın arkasında dünyanın en sadık insanı durur.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu hiçbir şeye hazır olmadan girmez. Kariyeri yoluna girmeden ve 'şu projeyi de bitireyim' dediği iş bitmeden evlilik fikri ona hep biraz erken gelir. Aşkını sorgulamaz ama zamanlamayı her zaman sorgular.

Çünkü Oğlak için evlilik, romantik bir kararın yanında ağır bir sorumluluktur. Bir aileyi ayakta tutmak ve verdiği sözün sonuna kadar arkasında durmak... Bu yükü taşıyamayacağından en ufak şüphe duyduğu anda bir adım geri çekilir. Çevresi 'Ne zaman evleneceksiniz?' diye sorup dururken o sessizce bir yıl daha bekleyebilir.

Kısacası Oğlak aslında evlilikten korkmaz! Sadece yapacağı her şeyi olması gerektiği gibi yapmak ister ve bu bazen yıllar sürebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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