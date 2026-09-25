Evlenmekten Korkan 4 Burç: Her Birinin Korkusu Bambaşka!
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Birlikte ev bakmak, aynı çay bardağını paylaşmak, akşamları aynı kumandaya uzanmak, sabahları aynı yüze uyanmak... Kimine göre huzurun ta kendisi. Kimi içinse 'evlilik' kelimesi duyulduğu anda boğazda bir düğüm! Üstelik bu kişiler çoğu zaman sevmekten kaçan insanlar da sayılmaz. Onlar sadece o tek imzanın ardından gelecek hayatı herkesten daha net görebilenler!
Astrolojiye göre bazı burçlar bu kaygıyı çok daha derinden yaşıyor. Hem de her biri bambaşka bir sebepten... İşte evlenmekten korkan o 4 burç!
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Başak
Akrep
Oğlak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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