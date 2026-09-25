Avrupa Şampiyonu Havvanur Kethüda'dan İlk Sözler: "Bizi Kim Alabilir? Ben Trabzonluyum"

Kethüda'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum.' dedi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da genç boksörün başarısından duyduğu mutluluğu 'Vallahi ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Kızımız çok değerli bir çocuk gerçekten. Maşallahı var. Gerçi yaşı çok genç. İnşallah daha büyük madalyalar kazandıracak ülkesine. İnşallah madalyasını ben takacağım, bundan dolayı gururluyum. Kendisini tebrik ediyorum. Onu yetiştiren aileye sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'ye hayırlı olsun.' sözleriyle dile getirdi. Kethüda'nın ardından Sofya'da Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli de finallerini kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.