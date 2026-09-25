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Avrupa Şampiyonu Havvanur Kethüda'dan İlk Sözler: "Bizi Kim Alabilir? Ben Trabzonluyum"

Avrupa Şampiyonu Havvanur Kethüda'dan İlk Sözler: "Bizi Kim Alabilir? Ben Trabzonluyum"

boks
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 22:32
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2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzonsporlu milli boksör Havvanur Kethüda, yurda dönüşünün ardından ilk kez konuştu. Genç boksörün memleketine dair sözleri kısa sürede gündem oldu.

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"La bizi kim alabilir?"

İlk büyükler şampiyonasında altın madalya kazandı.

İlk büyükler şampiyonasında altın madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda mücadele eden Havvanur Kethüda, 24 Eylül'deki finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek şampiyonada Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Karşılama töreninin ardından TRT Spor'a konuşan 19 yaşındaki boksör, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmanın gururunu yaşadığını söyleyerek 'Altın madalyanın sahibi oldum. Çok teşekkür ederim, çok gururluyum. Daha 19 yaşındayım. İlk büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Katıldığım uluslararası turnuvada beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Hocalarıma teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Suat Başkanımıza da teşekkür ederim. Beni izledikleri için çok mutluyum.' dedi.

Trabzonluyum, bizi kim alabilir?

Trabzonluyum, bizi kim alabilir?

Memleketine dönmek için heyecanlandığını belirten Trabzonsporlu boksör, 'Trabzon'da ailem beni bekliyor. Heyecanlıyım. Evet, ben Trabzonluyum, Araklılıyım. Bizi kim alabilir? Trabzonluyum yani.' ifadelerini kullandı. Şampiyonluğun ardından ilk olarak annesini arayacağını söyleyen Kethüda, 'İlk annemi arayacağım. Onunla kaç gündür konuşmuyorum. Maçtan sonra konuşacağım demiştim. Onu çok seviyorum.' dedi. Yeni hedefinin 2027'nin nisan ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu belirten genç boksör, 'Hedefim 2027 Nisan ayındaki Dünya Şampiyonası. Oraya da katılacağım Allah'ın izniyle. İnşallah oradan da altın madalyayla döneceğim.' diye konuştu.

Tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Kethüda'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum.' dedi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da genç boksörün başarısından duyduğu mutluluğu 'Vallahi ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Kızımız çok değerli bir çocuk gerçekten. Maşallahı var. Gerçi yaşı çok genç. İnşallah daha büyük madalyalar kazandıracak ülkesine. İnşallah madalyasını ben takacağım, bundan dolayı gururluyum. Kendisini tebrik ediyorum. Onu yetiştiren aileye sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'ye hayırlı olsun.' sözleriyle dile getirdi. Kethüda'nın ardından Sofya'da Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli de finallerini kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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