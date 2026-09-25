Avrupa Şampiyonu Havvanur Kethüda'dan İlk Sözler: "Bizi Kim Alabilir? Ben Trabzonluyum"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzonsporlu milli boksör Havvanur Kethüda, yurda dönüşünün ardından ilk kez konuştu. Genç boksörün memleketine dair sözleri kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"La bizi kim alabilir?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk büyükler şampiyonasında altın madalya kazandı.
Trabzonluyum, bizi kim alabilir?
Tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın