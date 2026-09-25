Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan: "Oyuncu Olmak İçin Okul Şart Değil"
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Leyla ile Mecnun'un İskender'i, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, oyunculuk eğitimine dair sözleriyle dikkat çekti. Usta oyuncuya göre oyuncu olmak için dört yıl okumaya gerek yok. Üstelik bu sözler, konservatuvar mezunu bir isimden geliyor!
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Ahmet Mümtaz Taylan'a göre oyunculuk eğitimi 4 yıl değil, 6 ila 10 ay sürmeli.
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Oyunculukta 4 yıllık okula karşı çıkan Taylan, 1989'da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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