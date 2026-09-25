Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan: "Oyuncu Olmak İçin Okul Şart Değil"

Ahmet Mümtaz Taylan, oyunculuğa adım atmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan birine net bir yanıt verdi: Oyuncu olmak için okul şart mı?

Usta oyuncunun cevabı kısa ve açıktı: 'İlla okullu olmaya gerek yok. Olsa iyi olur. Neyi yapacağına, neyi yapmayacağına karar verecek bir süresi olur. Ama 4 sene okumanın anlamı yok. Sıkıştırılmış 6-10 ayda bu iş biter.'

Taylan eğitimi tamamen reddetmedi. Okulun oyuncuya kendini tanıma ve yönünü belirleme fırsatı verdiğini kabul etti. Ancak ona göre bu süreç için dört yıl fazla uzun; yoğun bir programla aynı noktaya birkaç ayda varmak mümkün.

Taylan'ın 'karar verecek bir süre' vurgusu da dikkat çekici bir ayrıntı. Usta oyuncu, okulun asıl değerini teknik bilgiden çok, oyuncunun hangi işleri kabul edip hangilerini geri çevireceğini öğrenmesinde görüyor.