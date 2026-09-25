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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan: "Oyuncu Olmak İçin Okul Şart Değil"

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan: "Oyuncu Olmak İçin Okul Şart Değil"

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 22:36
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Leyla ile Mecnun'un İskender'i, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, oyunculuk eğitimine dair sözleriyle dikkat çekti. Usta oyuncuya göre oyuncu olmak için dört yıl okumaya gerek yok. Üstelik bu sözler, konservatuvar mezunu bir isimden geliyor!

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Ahmet Mümtaz Taylan'a göre oyunculuk eğitimi 4 yıl değil, 6 ila 10 ay sürmeli.

Ahmet Mümtaz Taylan'a göre oyunculuk eğitimi 4 yıl değil, 6 ila 10 ay sürmeli.

Ahmet Mümtaz Taylan, oyunculuğa adım atmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan birine net bir yanıt verdi: Oyuncu olmak için okul şart mı?

Usta oyuncunun cevabı kısa ve açıktı: 'İlla okullu olmaya gerek yok. Olsa iyi olur. Neyi yapacağına, neyi yapmayacağına karar verecek bir süresi olur. Ama 4 sene okumanın anlamı yok. Sıkıştırılmış 6-10 ayda bu iş biter.'

Taylan eğitimi tamamen reddetmedi. Okulun oyuncuya kendini tanıma ve yönünü belirleme fırsatı verdiğini kabul etti. Ancak ona göre bu süreç için dört yıl fazla uzun; yoğun bir programla aynı noktaya birkaç ayda varmak mümkün.

Taylan'ın 'karar verecek bir süre' vurgusu da dikkat çekici bir ayrıntı. Usta oyuncu, okulun asıl değerini teknik bilgiden çok, oyuncunun hangi işleri kabul edip hangilerini geri çevireceğini öğrenmesinde görüyor.

Oyunculukta 4 yıllık okula karşı çıkan Taylan, 1989'da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Oyunculukta 4 yıllık okula karşı çıkan Taylan, 1989'da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

1965'te Ankara'da doğan Taylan, önce Gazi Üniversitesi'nde iktisat okudu. Ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçti ve 1989'da buradan mezun oldu.

Mezuniyetin hemen ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Taylan, 1993'e kadar burada çalıştı. Ardından Almanya'ya giderek Theater an der Ruhr'da yönetmen Roberto Ciulli ile bir sezon çalıştı. Devlet Tiyatroları'nda geçen yaklaşık 18 yılda oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve sanat yönetmenliği de üstlendi. Bir dönem Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği'nin genel sekreterliğini de yürüten Taylan, bu görevden 2006'da istifa etti.

1990'ların ortasından itibaren sinema ve televizyona ağırlık veren oyuncu, Bir Zamanlar Anadolu'da gibi uluslararası ödüllü filmlerde rol aldı. Sinemadaki performanslarıyla pek çok ödüle layık görüldü.

Ancak geniş kitlelerin gönlüne asıl Leyla ile Mecnun'un unutulmaz İskender'i olarak taht kurdu. Bugün ise Settar Tanrıöğen'den devraldığı Abdullah Ünal, namıdiğer Apo rolüyle Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda ekranda.

Sahneden sete uzanan 35 yılı aşkın kariyerinin ardından gelen bu sözler, oyunculuk eğitimine dair süregelen 'okul mu, sahne mi' sorusunu yeniden hatırlattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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