Bodrum'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri - 2026 Güncel Liste

Bodrum'un her bir köşesi, kendine has dokusuyla farklı bir eğlence vadeder. Sizler için 2026 sezonunda dijital varlığı aktif olan ve popülaritesini koruyan en iyi noktaları semtlerine göre kategorize ettik.

Bodrum Merkez ve Bardakçı'da Öne Çıkan Meyhaneler

Bodrum’un kalbinde, tarihin ve denizin iç içe geçtiği bu bölge, yeni nesil meyhane kültürünün en köklü ve rafine olduğu noktadır. Bodrum Kalesi’nin büyüleyici ışıklarına karşı kurulan sofralar, dar sokakların kendine has dokusuyla birleşerek misafirlere nostaljik ama bir o kadar da dinamik bir atmosfer sunar. Şehrin enerjisini kaybetmeden, gastronomi odaklı ve kaliteli bir eğlence deneyimi yaşamak isteyenler için bu bölge vazgeçilmez bir başlangıç noktasıdır.

- Müdavim Bodrum

Bodrum Kalesi’nin büyüleyici manzarasına karşı, tarihi bir taş binada konumlanan Müdavim, yeni nesil meyhaneciliğin en rafine adresi olarak öne çıkıyor. Ege mutfağının köklü lezzetlerini modern gastronomi teknikleriyle yeniden yorumlayan mekan, sunduğu imza mezeler ve şık sunumlarıyla fark yaratıyor. Gündüzden geceye uzanan atmosferi, gece ilerledikçe kaliteli bir eğlenceye dönüşüyor. Hem lezzet hem de estetik arayan seçkin bir kitlenin buluşma noktası olan bu işletme, Bodrum merkezdeki en prestijli akşam sofralarından birini vadediyor.

Adres: Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:46/1, Bodrum/ Muğla 48400

Instagram: @mudavimbodrum

- Zuma Bodrum

Modern Izakaya konseptini Bodrum’a taşıyan Zuma, lüksün ve gastronomik mükemmeliyetin adresi. Paylaşımlı tabakları ve kusursuz sunumlarıyla Zuma, klasik meyhaneyi çok daha sofistike ve dünya standartlarında bir boyuta taşıyor. Şık ambiyansı ve merkezdeki prestijli konumuyla, akşamın her anını özel kılmak isteyenler için vazgeçilmez bir tercih. 2026 sezonunda da yüksek hizmet kalitesiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Adres: Yalıkavak, Çökertme Cad. 48990 Bodrum/Muğla

Instagram: @zumabodrum

Gümbet ve Bitez'de Deniz Kenarı Meyhane Deneyimi

Daha salaş ama şık, ayaklarınızın kuma değebileceği, mandalina ağaçlarının kokusunun denizin tuzlu esintisine karıştığı bir deneyim arıyorsanız Bitez ve Gümbet hattı sizi bekliyor. Bu bölge, yeni nesil meyhaneciliği çok daha doğal, bohem ve özgür bir ambiyansta yaşatıyor. Özellikle gün batımıyla başlayan o sakinlik, ilerleyen saatlerde yerini kıyıya vuran dalga sesleri ve DJ performanslarının ritmiyle yükselen yüksek bir eğlence dozuna bırakıyor.

- Dutt Bodrum

Bitez’in huzurlu atmosferinde, lüks ve şıklığı birleştiren Dutt, yeni nesil meyhane deneyimini denize sıfır bir keyfe dönüştürüyor. Modern dokunuşlarla hazırlanan Ege mezeleri, şık servis tarzı ve atmosferin sıcaklığıyla misafirlerini büyülüyor. Gece boyunca sürdürdüğü kaliteli müzik akışıyla, hem lezzet hem de eğlenceyi dengeli bir şekilde arayan rafine bir kitleye hitap ediyor. Bodrum’da modern meyhaneciliğin en keyifli noktalarından biridir.

Adres: Neyzen Tevfik Caddesi No:50, Bodrum/ Muğla 48400

Instagram: @duttbodrum

- Bağarası Bitez

Bitez’in meşhur mandalina bahçeleri içinde gizlenmiş olan Bağarası, şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir meyhane deneyimi sunuyor. Kendine has tarifleri ve Ege otlarından oluşan yaratıcı meze menüsüyle Bodrum’un en ikonik mutfaklarından biri kabul ediliyor. Huzurlu bir akşam yemeği ile başlayıp ilerleyen saatlerde yükselen enerjisiyle, hem samimi bir sohbet ortamı arayanların hem de lezzet odaklı gurmelerin buluşma noktasıdır. Bodrum’un ruhunu, ağaçların gölgesinde modern bir sofrada yaşamak isteyenler için rakipsiz bir seçenektir.

Adres: Bitez, Pınarlı Cd. No:59, Bodrum/Muğla

Instagram: @bagarasi_restaurant

- Manuela Yeni Nesil Meyhane

Bitez sahilinin en prestijli noktalarından birinde, denize sıfır konumuyla Manuela, görsel ve işitsel bir şölen vadediyor. Modern meyhane kültürünü, DJ performansları ve yüksek eğlence temposuyla mükemmel bir şekilde birleştiren mekan, hem şıklığı hem de dinamizmiyle öne çıkıyor. Geleneksel meze anlayışını modern füzyon teknikleriyle güncelleyen mutfağı, özellikle deniz mahsulleri sevenler için bir cennet. Akşamın ilerleyen saatlerinde sahilin ışıkları eşliğinde müziğin sesinin yükseldiği bu mekan, 'eğlenceli yeni nesil' arayışında olanlar için listenin başında gelmelidir.

Adres: Bitez Mah. Pomelan Cd. No:28, 48400 Bodrum/Muğla

Instagram: @manuelaotel

- Gocaman İçmelik Meyhane

Gümbet hattında, geleneksel meyhane ruhunu modern bir vizyonla yeniden yorumlayan Gocaman İçmelik, nezih atmosferiyle ön plana çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere, keyifli ve uzun akşamların adresi. Mekan, sunduğu yaratıcı meze ve ara sıcaklarla damaklarda unutulmaz tatlar bırakırken, servisteki özeni ve şık sunumlarıyla fark yaratıyor. Yeni nesil meyhane beklentisini, samimiyet ve lüksün uyumuyla başarıyla karşılayan bir işletmedir.

Adres: Bitez Mah. Kavaklı Sarnıç Cad. No:6 İç Kapı No:3, Bodrum/ Muğla 48400

Instagram: @gocamanicmelikmeyhane

Yalıkavak ve Türkbükü'nde Lüks Yeni Nesil Meyhaneler

Yalıkavak ve Türkbükü, Bodrum’un en sofistike eğlence anlayışının merkezi konumundadır. Bu bölgedeki mekanlar, sadece lezzet sunmakla kalmayıp kusursuz servis ve seçkin bir atmosferle 'yeni nesil meyhane' deneyimini zirveye taşımaktadır.

- Fiko Bodrum

Yalıkavak’ın en prestijli noktalarından biri olan Fiko, ocakbaşı kültürünü meyhane enerjisiyle harmanlayan üst segment bir mekandır. Geleneksel kebapçı disiplinini, şık bir ambiyans ve rafine bir servis anlayışıyla birleştiren mekan, bölgenin gurme uğrak noktalarından biridir. İleri seviye bir et deneyimini, modern meze tabakları ve kaliteli bir içecek menüsüyle destekleyen işletme, akşamın ilerleyen saatlerinde artan temposuyla misafirlerine hem lezzetli hem de dinamik bir gece vadediyor.

Adres: Yalıkavak, Çökertme Cd. No:6, Bodrum/Muğla

Instagram:@fikoocakbasi

- Garo's

Türkbükü’nün ikonikleşmiş mekanlarından biri olan Garo’s, denize sıfır konumu ve Ermeni mutfağından esintiler taşıyan sofistike mezeleriyle bilinir. Yalın ama sağlam lezzetleri, nostaljik atmosferi ve kaliteli müziğiyle misafirlerine eski Bodrum gecelerinin ruhunu lüks bir dokunuşla sunuyor. Somon pastırması ve topik gibi imza lezzetleri, şef Erhan Çelik'in elinden çıkan yaratıcı yorumlarla buluşuyor. Hem gurme bir akşam yemeği hem de huzurlu, rafine bir gece geçirmek isteyenler için bölgenin tartışmasız en klas adreslerinden biri olma özelliğini koruyor.

Adres: Göltürkbükü, 83. Sk. No:2, Bodrum/Muğla

Instagram: @garosbodrum

- Şişko Perihan Yalıkavak

Yalıkavak'ın lüks çizgisine tam uyum sağlayan ŞiŞko Perihan, modern meyhane kültürünün en renkli ve şık temsilcilerinden. Yaratıcı ve oldukça iddialı menüsü, akşamın ilerleyen saatlerinde yükselen eğlence temposuyla birleşince ortaya unutulmaz bir deneyim çıkıyor. Şık dekorasyonu ve misafir odaklı hizmet anlayışıyla, bölgenin en çok tercih edilen 'yeni nesil' eğlence noktalarından biri olarak popülaritesini her geçen gün artırıyor.

Adres: Geriş Caddesi 6241 Sokak, Bodrum/ Muğla 48990

Instagram: @siskoperihan.yalikavak

- Miam Bodrum

Türkbükü’nün efsanevi ismi Miam, iskele üzerindeki rafine atmosferiyle lüks tanımının tam karşılığını veriyor. Bodrum meyhane kültürünü, dünya standartlarında bir fine-dining dokunuşuyla sunan Miam, her detayıyla kusursuz bir akşam vadediyor. Kaliteli müzik eşliğinde denizle iç içe bir akşam yemeği deneyimi arayanlar için Bodrum’un en klas ve vazgeçilmez adreslerinden biridir. 2026 sezonunda yine bölgenin en seçkin kitlesini ağırlıyor.

Adres: Menemene Mah. Atatürk Cad. No:51, Türkbükü, Bodrum/ 48483 Muğla

Instagram: @miambodrum

- Günay Restaurant Bodrum

Bodrum’un köklü eğlence kültürünü modern standartlarla birleştiren Günay, lüks bir meyhane deneyimi için en üst segment tercihlerden. Hem şık yemek sunumları hem de sahnesinde ağırladığı güçlü isimlerle, gastronomi ve eğlenceyi zirvede buluşturuyor. Yalıkavak’ın kalbinde yer alan mekan, geniş ve sofistike ortamıyla, 'yeni nesil' tanımının en görkemli karşılığını arayan misafirler için tartışmasız en şık seçeneklerden biri.

Adres: Çökertme Cad. No 22, Yalıkavak, Muğla, Turkey

Instagram: @gunayrestaurantbodrum