Nevizade'de Maç İzlenecek Mekanlar - 2026 Güncel Liste

Sokağı adım adım gezdiğinizde, her birinin kendine has bir kitlesi ve tarzı olan onlarca mekan göreceksiniz. 2026 sezonunda güncel yayın kaliteleri, lezzetli menüleri ve aktif sosyal medya kullanımlarıyla öne çıkan maç mekanlarını sizin için derledik.

Büyük Ekranı ve Ses Sistemiyle Öne Çıkan Mekanlar

Dinamik bir ortamda içeceğinizi yudumlarken sevdiklerinizle birlikte maç heyecanına ortak olmak isterseniz, sokağın pub konseptli mekanları ideal bir tercih olacaktır. Ayrıca bu mekanlar, 'Ekranı göremedim' veya 'Sesi duyamadım' derdi yaşatmayan, teknik donanımları ile de güçlüdür.

- Nevizade Sanat

Sokağın en geniş kapasiteli mekanlarından biridir Nezizade Sanat! İçerisinde ve terasında bulundurduğu yaklaşık 13 dev ekranıyla maç keyfini doruklara taşıyan mekanın güçlü ses sistemi sayesinde her masadan stadyum akustiği hissetmek de mümkün.

Adres: Nevizade, Kameriye Sokak, No: 13 Kat: 2, Istanbul, 34435

Instagram: @nevizadesanat

- Vera Cafe & Bistro

Tarihi Balık Pazarı ile Nevizade'nin tam kesişim noktasındadır Vera! Sokak karmaşasından bir tık izole ama şık dekorasyonu ve stratejik noktalara yerleştirilmiş büyük ekranlarıyla maç heyecanını net bir görüntü kalitesiyle sunuyor.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sk. No: 1 Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @verabistrocafe

- Corner No.7

Sokağın hareketli bir köşesinde yer alan mekan, modern bistro-pub anlayışıyla hizmet veriyor. 2026'da Instagram üzerinden sıkça paylaştıkları maç günü atmosferi, genç ve coşkulu bir kitleye hitap ettiklerini gösteriyor. Kokteylleri ve sokak lezzetleri konseptli tabakları oldukça popüler.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 7, Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @cornerno.7

- Bubble Pub

Daha samimi, butik bir bar havası arayanlar için doğru adres. Yüksek sesli maç yayınları ve devre aralarındaki enerjik müzik geçişleriyle dikkat çekiyor. Gününüzü renklendirecek kampanyaları ve rahat ortamıyla öne çıkan işletme, maç günleri erken saatlerde doluyor.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 18/B, Taksim / Istanbul, 34435

Instagram: @bubblepub

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Maçlarını Veren Adresler

Dijital platform yayınlarına sahip, hem Avrupa kupalarını hem de Türkiye liglerini kesintisiz, donmadan sunan garantili adresler de Nevizade'de!

- Keyif Nevizade Restoran

Rakı-balık konseptiyle Süper Lig heyecanını buluşturan nezih bir işletme. Özellikle Şampiyonlar Ligi gecelerinde özel menüler eşliğinde Avrupa futbolunu elit bir ortamda izleme imkanı tanıyor.

Adres: Nevizade Sokak, No: 10, Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @keyifnevizade

- Aspera Restaurant

Nevizade ile Sahne sokak hattında, resmi spor yayıncısı kaydı bulunan, geniş menüsüyle hem Türk liglerini hem de Avrupa kupası elemelerini veren köklü mekanlardan biridir Aspera!

Adres: Hüseyinağa, Sahne Sk. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @asperarestaurant

- Greenwich Nevizade

Nevizade'nin en şık pub noktalarından biri olan Greenwich, maç yayınlarını konforlu bir alanda izlemek isteyenlerin favorisi. İşletmenin geniş ekran yerleşimi sayesinde hiçbir pozisyonu kaçırmıyorsunuz. Atıştırmalık menüleri maç eşlikçisi olarak oldukça başarılı.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 3 Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @greenwichnevizade

- Şahika Nevizade

Bölgenin manzarası ve ferah terasıyla bilinen ikonik mekanlarından. Maç izleme deneyimini sıkışık sokak masalarından çıkarıp daha havadar bir teras ortamına taşıyor. Büyük derbilerde sundukları ambiyans ve maç sonu eğlenceleri görülmeye değer.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 5 Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @sahika_nevizade

Nevizade'de Canlı Yayın Yapan ve Müşteri Dolu Kalan Mekanlar

Büyük derbilerde sokağa taşan, yer bulmanın zor olduğu, canlı yayın anında atmosferin zirveye çıktığı kapalı gişe mekanlar:

- Kalamar Restaurant

Nevizade denince akla gelen ilk imza mekanlardan biridir. Taze deniz ürünleri ve meze çeşitliliğiyle gastronomik bir tatmin sunarken, aynı zamanda kritik lig ve Avrupa maçlarını yüksek görüntü kalitesiyle ekranlara taşır. Ailece veya büyük gruplarla maç izlemek için oldukça güvenilir bir işletmedir.

Adres: Hüseyinağa, Sahne Sk. No:19 Beyoğlu / İstanbul, 34000

Instagram: @kalamar_restaurant

- Alem Meyhane

Derbi ateşinin en yüksek hissedildiği, maç yayınlarında masaların tamamen dolduğu bir diğer popüler meyhane. Klasik Türk sanat müziği yerini maç düdüğüyle birlikte heyecanlı tezahüratlara bırakıyor. Lezzetli ara sıcakları eşliğinde coşkulu bir seyir zevki sunar.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 4 D: C, Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @alemmeyhane

- Aslanım Bar

Nevizade'nin tam kalbinde yer alan, özellikle Galatasaray taraftarlarının kalesi konumundaki kült mekan. Derbi günleri saatler öncesinden dolar, canlı yayınlarda tezahüratlar sokağı inletir.

Adres: Hüseyinağa Mah., Nevizade Sk. No: 14 Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @nevizadeaslanim

Bonus: Nevizade'nin Özel Adresleri

Maç rotanızı planlarken, sokağın köklü tarihini hissetmek veya maç sonrası eğlenceye devam etmek isterseniz bu iki özel mekanı listenize mutlaka eklemelisiniz:

- Sokağın En Eskilerinden Bir Niş Mekan: Ney'le Mey'le Meyhane

Nevizade'nin tarihi dokusunu en iyi koruyan, sokağın en köklü ve saygın işletmelerindendir. Klasik meyhane adabını modern bir sunumla birleştiren bu niş mekan, maçı dev bir kalabalık içinde değil, nezih bir sofrada, kaliteli mezeler eşliğinde izlemek isteyen seçkin misafirlerin adresidir.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 8 Beyoğlu Istanbul, 34435

Instagram: @neylemeylemeyhane

- Maç Sonrası Gece Eğlencesi: Şamdan Pera

Takımınız kazandıysa ve kutlamayı maç mekanında sonlandırmak istemiyorsanız, rotanızı Nevizade'nin premium eğlence mekanlarından Şamdan Pera'ya çevirebilirsiniz. Maç izleme konseptinden çok, kaliteli müzik ve şık kokteyller eşliğinde geceyi sabaha bağlamak isteyenlerin tercih ettiği, Beyoğlu eğlence kültürünün elit temsilcilerindendir.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 4, Taksim / Istanbul, 34421

Instagram: @samdanpera