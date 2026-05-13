article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Nevizade'de Maç İzlenecek Mekanlar - 2026 Güncel Liste

Nevizade'de Maç İzlenecek Mekanlar - 2026 Güncel Liste

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 10:47

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, futbol tutkusunun sokaklara taştığı en ikonik nokta şüphesiz Nevizade’dir. Nevizade maç izleme deneyimi, yalnızca doksan dakikalık bir oyun değil, aynı zamanda tarihi bir doku içinde sosyalleşme kültürüdür. 2026 yılı itibarıyla modern görüntü sistemleri ve yenilenen menüleriyle dikkat çeken mekanlar, hem yerli taraftarlar hem de turistler için vazgeçilmez bir durak olmayı sürdürüyor. Beyoğlu maç izlenecek yer arayışınızda, atmosferi ve kalitesiyle öne çıkan en güncel adresleri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nevizade'de Maç İzlemek: Neden Tercih Edilmeli? - 2026

Nevizade'de Maç İzlemek: Neden Tercih Edilmeli? - 2026

İstanbul’un futbol kültürü, modern stadyumlardan ibaret değildir; bu kültürün kalbi sokaklarda, özellikle de omuz omuza yaşanan anlarda atar. Nevizade'de maç izlemek ise bir spor müsabakası seyretmenin ötesinde, Beyoğlu'nun tarihi dokusu içinde sosyalleşme ritüelidir. 

2026 yılı itibarıyla teknolojinin getirdiği yüksek çözünürlüklü dev ekranlar ve kaliteli ses sistemleri, sokağın o eski, samimi ve coşkulu ruhuyla birleşmektedir. Bir gol anında tüm sokağın aynı anda ayağa kalktığı, tanımadığınız insanlarla omuz omuza sevinç yaşadığınız bu kolektif heyecan, Nevizade'yi İstanbul'un tartışmasız en iyi maç izleme rotalarından biri yapmaktadır.

Nevizade Atmosferi ve Spor Barları: Genel Tanıtım

Nevizade, Beyoğlu'nun kalbinde, İstiklal Caddesi'nin aralıksız akıp giden enerjisinin hemen bir adım gerisinde gizlenmiş, kendine has bir ekosistemdir. Burası, gündüzleri tarihi binaların gölgesinde sakin bir nefes alma noktasıyken, özellikle derbi ve Avrupa kupası akşamlarında dev bir açık hava tribününe dönüşür. Karşılıklı dizilmiş masalar sokağı adeta bir koridora çevirirken; yüzlerce insanın uğultusu, ekranlardan yükselen maç anlatımları ve sokağın kendine has kokuları birbirine karışır. 

Nevizade ruhu tam olarak budur: Tarih, lezzet ve kesintisiz heyecanın, daracık bir sokakta devasa bir enerjiye dönüşmesi.

Nevizade'ye Nasıl Gelinir? Ulaşım ve Konum Rehberi

Bu tarihi sokağa ulaşım, İstanbul'un en merkezi ağlarından birinin üzerinde yer aldığı için oldukça kolay ve pratiktir. Nevizade'ye adım atmak için şu alternatifleri değerlendirebilirsiniz:

  • Metro ile Ulaşım: En hızlı seçeneklerden biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanıp Taksim durağında inebilirsiniz. Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne giriş yaptıktan sonra, caddenin tarihi dokusu eşliğinde keyifli bir yürüyüş sizi bekliyor olacaktır.

  • İstiklal Caddesi Üzerinden Giriş: Yürüyüşünüz sırasında Galatasaray Lisesi'ni geçtikten hemen sonra sağ tarafta yer alan tarihi Balık Pazarı'nın kapısından içeri girebilirsiniz. Sokak boyunca ilerlediğinizde Nevizade karşınıza çıkacaktır.

Nevizade'nin En İyi Maç Bar ve Meyhane Rehberi - 2026

Nevizade'nin En İyi Maç Bar ve Meyhane Rehberi - 2026

Sokağı adım adım gezdiğinizde, her birinin kendine has bir kitlesi ve tarzı olan onlarca mekan göreceksiniz. 2026 sezonunda güncel yayın kaliteleri, lezzetli menüleri ve aktif sosyal medya kullanımlarıyla öne çıkan maç mekanlarını sizin için derledik.

Büyük Ekranı ve Ses Sistemiyle Öne Çıkan Mekanlar

Dinamik bir ortamda içeceğinizi yudumlarken sevdiklerinizle birlikte maç heyecanına ortak olmak isterseniz, sokağın pub konseptli mekanları ideal bir tercih olacaktır. Ayrıca bu mekanlar, 'Ekranı göremedim' veya 'Sesi duyamadım' derdi yaşatmayan, teknik donanımları ile de güçlüdür. 

- Nevizade Sanat

Sokağın en geniş kapasiteli mekanlarından biridir Nezizade Sanat! İçerisinde ve terasında bulundurduğu yaklaşık 13 dev ekranıyla maç keyfini doruklara taşıyan mekanın güçlü ses sistemi sayesinde her masadan stadyum akustiği hissetmek de mümkün.

Adres: Nevizade, Kameriye Sokak, No: 13 Kat: 2, Istanbul, 34435

Instagram: @nevizadesanat

- Vera Cafe & Bistro

Tarihi Balık Pazarı ile Nevizade'nin tam kesişim noktasındadır Vera! Sokak karmaşasından bir tık izole ama şık dekorasyonu ve stratejik noktalara yerleştirilmiş büyük ekranlarıyla maç heyecanını net bir görüntü kalitesiyle sunuyor.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sk. No: 1 Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @verabistrocafe

- Corner No.7

Sokağın hareketli bir köşesinde yer alan mekan, modern bistro-pub anlayışıyla hizmet veriyor. 2026'da Instagram üzerinden sıkça paylaştıkları maç günü atmosferi, genç ve coşkulu bir kitleye hitap ettiklerini gösteriyor. Kokteylleri ve sokak lezzetleri konseptli tabakları oldukça popüler.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 7, Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @cornerno.7

- Bubble Pub

Daha samimi, butik bir bar havası arayanlar için doğru adres. Yüksek sesli maç yayınları ve devre aralarındaki enerjik müzik geçişleriyle dikkat çekiyor. Gününüzü renklendirecek kampanyaları ve rahat ortamıyla öne çıkan işletme, maç günleri erken saatlerde doluyor.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 18/B, Taksim / Istanbul, 34435

Instagram: @bubblepub

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Maçlarını Veren Adresler

Dijital platform yayınlarına sahip, hem Avrupa kupalarını hem de Türkiye liglerini kesintisiz, donmadan sunan garantili adresler de Nevizade'de! 

- Keyif Nevizade Restoran

Rakı-balık konseptiyle Süper Lig heyecanını buluşturan nezih bir işletme. Özellikle Şampiyonlar Ligi gecelerinde özel menüler eşliğinde Avrupa futbolunu elit bir ortamda izleme imkanı tanıyor.

Adres: Nevizade Sokak, No: 10, Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @keyifnevizade

- Aspera Restaurant

Nevizade ile Sahne sokak hattında, resmi spor yayıncısı kaydı bulunan, geniş menüsüyle hem Türk liglerini hem de Avrupa kupası elemelerini veren köklü mekanlardan biridir Aspera! 

Adres: Hüseyinağa, Sahne Sk. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @asperarestaurant

Greenwich Nevizade

Nevizade'nin en şık pub noktalarından biri olan Greenwich, maç yayınlarını konforlu bir alanda izlemek isteyenlerin favorisi. İşletmenin geniş ekran yerleşimi sayesinde hiçbir pozisyonu kaçırmıyorsunuz. Atıştırmalık menüleri maç eşlikçisi olarak oldukça başarılı.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 3 Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @greenwichnevizade

- Şahika Nevizade

Bölgenin manzarası ve ferah terasıyla bilinen ikonik mekanlarından. Maç izleme deneyimini sıkışık sokak masalarından çıkarıp daha havadar bir teras ortamına taşıyor. Büyük derbilerde sundukları ambiyans ve maç sonu eğlenceleri görülmeye değer.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 5 Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @sahika_nevizade

Nevizade'de Canlı Yayın Yapan ve Müşteri Dolu Kalan Mekanlar

Büyük derbilerde sokağa taşan, yer bulmanın zor olduğu, canlı yayın anında atmosferin zirveye çıktığı kapalı gişe mekanlar:

- Kalamar Restaurant

Nevizade denince akla gelen ilk imza mekanlardan biridir. Taze deniz ürünleri ve meze çeşitliliğiyle gastronomik bir tatmin sunarken, aynı zamanda kritik lig ve Avrupa maçlarını yüksek görüntü kalitesiyle ekranlara taşır. Ailece veya büyük gruplarla maç izlemek için oldukça güvenilir bir işletmedir.

Adres: Hüseyinağa, Sahne Sk. No:19 Beyoğlu / İstanbul, 34000

Instagram: @kalamar_restaurant

- Alem Meyhane

Derbi ateşinin en yüksek hissedildiği, maç yayınlarında masaların tamamen dolduğu bir diğer popüler meyhane. Klasik Türk sanat müziği yerini maç düdüğüyle birlikte heyecanlı tezahüratlara bırakıyor. Lezzetli ara sıcakları eşliğinde coşkulu bir seyir zevki sunar.

Adres: Hüseyinağa, Nevizade Sk. No: 4 D: C, Beyoğlu / İstanbul, 34435

Instagram: @alemmeyhane

- Aslanım Bar

Nevizade'nin tam kalbinde yer alan, özellikle Galatasaray taraftarlarının kalesi konumundaki kült mekan. Derbi günleri saatler öncesinden dolar, canlı yayınlarda tezahüratlar sokağı inletir.

Adres: Hüseyinağa Mah., Nevizade Sk. No: 14 Beyoğlu / Istanbul, 34435

Instagram: @nevizadeaslanim

Bonus: Nevizade'nin Özel Adresleri

Maç rotanızı planlarken, sokağın köklü tarihini hissetmek veya maç sonrası eğlenceye devam etmek isterseniz bu iki özel mekanı listenize mutlaka eklemelisiniz:

- Sokağın En Eskilerinden Bir Niş Mekan: Ney'le Mey'le Meyhane

Nevizade'nin tarihi dokusunu en iyi koruyan, sokağın en köklü ve saygın işletmelerindendir. Klasik meyhane adabını modern bir sunumla birleştiren bu niş mekan, maçı dev bir kalabalık içinde değil, nezih bir sofrada, kaliteli mezeler eşliğinde izlemek isteyen seçkin misafirlerin adresidir.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 8 Beyoğlu Istanbul, 34435

Instagram: @neylemeylemeyhane

- Maç Sonrası Gece Eğlencesi: Şamdan Pera

Takımınız kazandıysa ve kutlamayı maç mekanında sonlandırmak istemiyorsanız, rotanızı Nevizade'nin premium eğlence mekanlarından Şamdan Pera'ya çevirebilirsiniz. Maç izleme konseptinden çok, kaliteli müzik ve şık kokteyller eşliğinde geceyi sabaha bağlamak isteyenlerin tercih ettiği, Beyoğlu eğlence kültürünün elit temsilcilerindendir.

Adres: Hüseyinağa Mah. Nevizade Sok. No: 4, Taksim / Istanbul, 34421

Instagram: @samdanpera

Nevizade'de Maç İzlerken Ne Yenir, Ne İçilir?

Nevizade'de Maç İzlerken Ne Yenir, Ne İçilir?

Maç heyecanı, özellikle de yüksek tempolu derbiler, beraberinde ciddi bir enerji harcaması ve haliyle iştah getirir. Nevizade’de bu konuda seçenekleriniz oldukça geniştir. Mekanların çoğunda sadece içecek odaklı bir menü değil, maçın doksan dakikalık seyrine eşlik edecek zengin bir gastronomi deneyimi sunulmaktadır.

Seçiminiz bir meyhane ise masanızı paylaşımlık geleneksel mezeler ve hafif ara sıcaklarla donatmalı, tercihiniz bir bar veya pub ise ekrandan gözünüzü ayırmadan tüketebileceğiniz pratik atıştırmalık sepetlerine yönelmelisiniz.

Meyhane Stili Atıştırmalıklar ve İçecek Menüleri

Nevizade'de bulunduğunuz mekanın konseptine (meyhane veya pub) göre menü stratejinizi belirlemeniz en doğrusu olacaktır.

  • Meyhane Konseptinde: Uzun sürecek bir maç akşamı için masanızı yavaş yavaş donatmalısınız. Fava, deniz börülcesi, lakerda ve haydari gibi soğuklarla başlayıp; maçın heyecanının arttığı dakikalarda sıcak ot kavurması, tereyağlı karides, paçanga böreği veya mekanların spesiyalleri arasında yer alan çıtır kalamar tava gibi ara sıcaklara geçiş yapabilirsiniz. 

  • Spor Bar / Pub Konseptinde: Ekrandan gözünüzü ayırmadan tüketebileceğiniz parmak gıdalar (finger foods) ön plana çıkar. Dev sosis tabakları, trüflü patates kızartmaları, soğan halkaları, nachos tepsileri veya mini burgerler maçın en iyi eşlikçileridir. İçecek olarak yerli ve yabancı fıçı biralar, 2026'da popülaritesi iyice artan butik bira çeşitleri veya imza kokteyller tercih edilmektedir.

Maç Başlamadan Kaç Dakika Önce Gidilmeli?

Nevizade’de maç ruhuna tam anlamıyla girmek ve operasyonel aksaklıklar yaşamamak için başlama vuruşundan en az 1.5 - 2 saat önce bölgede olmanız önerilir. Bu erken gelişin birkaç önemli nedeni bulunmaktadır: 

  • Öncelikle sokağın o kendine has ısınma turuna, karşılıklı tezahüratlara ve maç önü ritüellerine tanıklık etme fırsatı bulursunuz. 

  • İkinci olarak, kalabalık bastırmadan siparişlerinizi verip masanızı donatabilir, mutfaklar kilitlenmeden servisinizi eksiksiz alabilirsiniz. 

  • Ayrıca, ekrana en hakim açıyı yakalamak ve masanıza rahatça yerleşmek için de bu zaman dilimi önem taşır.

Nevizade'de Maç Günü Rehberi: Rezervasyon ve Kalabalık Yönetimi

Nevizade'de Maç Günü Rehberi: Rezervasyon ve Kalabalık Yönetimi

Beyoğlu sokaklarında maç günleri yaşanan o tatlı kaosu keyfe dönüştürmek, tamamen planlı hareket etmekten geçer. Sokağa son dakikada adım atmak, büyük ihtimalle maçı ayakta veya ekrana ters bir açıdan izlemenizle sonuçlanacaktır.

Büyük Maçlarda Yer Ayırtmak Gerekiyor mu?

Kesinlikle evet. Süper Lig derbileri (özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmaları) veya Şampiyonlar Ligi finalleri gibi kritik müsabakalarda rezervasyonsuz yer bulmak neredeyse imkansızdır.

Hangi Günler En Kalabalık? Planlama İçin Takvim

Nevizade'nin kalabalık grafiği, tamamen futbol fikstürüne endekslidir. Hafta sonları (Cumartesi 19.00 ve Pazar 19.00 maçları) sokağın adım atılamayacak kadar kalabalık olduğu zirve noktalarıdır. Salı ve Çarşamba günleri ise Avrupa kupası maçlarıyla (genellikle 22.00 veya 23.00 sularında) bölge ikinci bir yoğunluk dalgası yaşar; bu akşamlarda kitle biraz daha uluslararası ve kozmopolit bir yapıya bürünür. 

Daha sakin, ekranı rahatça görebileceğiniz ve servis hızının düşmediği bir maç deneyimi arıyorsanız, Cuma akşamı açılış maçlarını veya Pazartesi kapanış fikstürlerini tercih edebilirsiniz.

SSS: Nevizade Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Nevizade Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Nevizade rotanızı oluştururken, özellikle arama motorlarında en çok merak edilen ve sıkça sorulan soruların yanıtları:

Nevizade'de En Ucuz Maç Barı Neresi? 

Nevizade sokağının genelinde fiyatlar birbirine yakın ve belirli bir standarttadır. Ancak bütçe dostu bir maç deneyimi arıyorsanız, İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokaklardaki küçük pub'ları, zincir işletmeleri veya öğrenci menüsü/fıçı bira kampanyaları sunan butik barları tercih edebilirsiniz. 

Ayrıca, meyhanelerdeki fiks menülere kıyasla atıştırmalık-bira konsepti her zaman daha ekonomiktir.

Nevizade'de Kadınlar Rahatça Maç İzleyebilir mi? 

Kesinlikle. Nevizade, kozmopolit yapısı ve Beyoğlu'nun çok kültürlü mirası sayesinde kadın taraftarların en yoğun ve en rahat olduğu bölgelerin başında gelir. 

Nevizade'deki Maç Mekanlarında Müzik de Var mı? 

Maç oynandığı esnada mekanların tüm teknik altyapısı tamamen yayına odaklanır; yani spikerin sesi ve tribün ambiyansı dışarı verilir. Ancak devre aralarında ve maçın bitiş düdüğüyle beraber –özellikle kazanan takımın taraftarları çoğunluktaysa– sokaktaki kutlama havasına uygun olarak hareketli Türkçe pop, rock veya kulüp marşları çalınmaya başlar.

Mekanlar Maç Yayını İçin Ekstra Ücret (Giriş Ücreti) Alıyor mu? 

Nevizade'deki mekanların büyük bir kısmında kapıda ayrı bir maç izleme bileti veya giriş ücreti alınmaz. Ancak bunun yerine işletmeler, kişi başı minimum harcama limiti belirleyebilir veya derbilere özel olarak meze, ara sıcak ve içeceğin dahil olduğu fiks menü zorunluluğu koyabilirler. Rezervasyon yaptırırken bu detayı sormanız önemlidir.

Kış Aylarında Dışarıda (Sokak Masalarında) Maç İzleniyor mu? 

Evet, izlenebiliyor. 2026 yılı standartlarında Nevizade mekanlarının neredeyse tamamı, dış mekanları ve sokak masaları için gelişmiş alttan/üstten ısıtma sistemlerine (radyant ısıtıcılar) sahiptir. 

Nevizade'ye Giderken Aracı Nereye Park Edebilirim? 

Nevizade ve çevresi (İstiklal Caddesi hattı) tamamen yayalaştırılmış bir bölgedir ve sokağın kendisine araçla girilemez. Kendi aracınızla geliyorsanız, Tepebaşı tarafındaki katlı otoparkları kullanıp 5-10 dakikalık bir yürüyüşle sokağa ulaşmanız en mantıklı çözümdür. 

Maç günleri trafik yoğunluğu göz önüne alındığında, metro (Taksim durağı) gibi toplu taşıma alternatiflerini kullanmanız stresten uzak bir başlangıç sağlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın