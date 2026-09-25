Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Yabancı Yapımlarla Türk Setleri Arasındaki Farkı Anlattı
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Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, yabancı yapımlarda yaşadığı set deneyimlerini anlattı. Succession ve Ali ile Nino setlerini Türk dizi setleriyle kıyaslayan oyuncunun sözleri dikkat çekti. Peki Ekin Koç'a göre iki dünya arasındaki asıl fark neydi?
KAYNAK: The İstanbul Spotlight
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Ekin Koç'un yabancı yapımlardaki ilk durağı, iki Oscar'lı ismin imzasını taşıyan Ali ile Nino filmi oldu.
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Ekin Koç'a göre Türk dizi setleri, yabancı setlerden sanıldığı kadar farklı değil.
Oyuncuyu yabancı sette en çok etkileyen şey, oyunculara doğaçlama için tanınan alan oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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