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Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Yabancı Yapımlarla Türk Setleri Arasındaki Farkı Anlattı

Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Yabancı Yapımlarla Türk Setleri Arasındaki Farkı Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 22:43 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 22:45
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Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, yabancı yapımlarda yaşadığı set deneyimlerini anlattı. Succession ve Ali ile Nino setlerini Türk dizi setleriyle kıyaslayan oyuncunun sözleri dikkat çekti. Peki Ekin Koç'a göre iki dünya arasındaki asıl fark neydi?

KAYNAK: The İstanbul Spotlight

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ekin Koç'un yabancı yapımlardaki ilk durağı, iki Oscar'lı ismin imzasını taşıyan Ali ile Nino filmi oldu.

Ekin Koç'un yabancı yapımlardaki ilk durağı, iki Oscar'lı ismin imzasını taşıyan Ali ile Nino filmi oldu.

Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Tilki rolüyle tanınan Ekin Koç, kariyerinin henüz başındayken uluslararası bir projede yer aldı. Oyuncu, 2016'da Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapan Ali ile Nino'da Mehmed Heydar karakterine hayat verdi.

Filmin senaryosu, Tehlikeli İlişkiler ve Baba ile iki Oscar kazanan Christopher Hampton'a aitti. Yönetmen koltuğunda ise Amy belgeseliyle Oscar alan Asif Kapadia oturuyordu.

Ekin Koç, o dönemi 'Orada biraz daha farklı hissetmiştim. İlk olduğu için...' sözleriyle hatırladı. Oyunculuğa başlayalı yalnızca bir yıl olduğunu söyleyen Koç'a göre setin en dikkat çekici yanı, ekibin çok uluslararası olmasıydı.

Ekin Koç'a göre Türk dizi setleri, yabancı setlerden sanıldığı kadar farklı değil.

Ekin Koç'a göre Türk dizi setleri, yabancı setlerden sanıldığı kadar farklı değil.

HBO'nun ödüllü dizisi Succession'da Kadir karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Ekin Koç, orada da büyük bir şaşkınlık yaşamadığını söyledi. Oyuncu, bunun nedenini 'Setler o kadar uzak değil birbirine' sözleriyle açıkladı.

Türk dizi sektörüne dair yaygın önyargıya da değinen Koç, 'Hani o şey gibi düşünülmesin. Türkiye'de işte sadece melodram yapılıyor, işte koşullar şöyle böyle değil' dedi. Oyuncu, 'Bizim setlerimiz de çok büyük' diyerek bu algıya karşı çıktı.

Ekin Koç'a göre çalışma saatlerinden profesyonelliğe, departmanlardan genel işleyişe kadar iki ortam birbirine çok benziyor.

Oyuncuyu yabancı sette en çok etkileyen şey, oyunculara doğaçlama için tanınan alan oldu.

Oyuncuyu yabancı sette en çok etkileyen şey, oyunculara doğaçlama için tanınan alan oldu.

Peki iki set arasında hiç fark yok muydu? Ekin Koç'a göre asıl farklılık oyunculuk tarafındaydı. Farklı bir dilde, İngilizce oynamanın ve yabancı oyuncularla sahne paylaşmanın keyifli olduğunu söyleyen Koç, çekim tekniğine dikkat çekti.

Oyuncu, yabancı setlerde kullanılan tekniğin oyuncunun daha rahat konuşmasına ve doğaçlama yapmasına uygun olduğunu anlattı. Koç, 'Özellikle diğer oyuncuların ne kadar alan verildiğini görmek enteresandı' sözleriyle bu farkı özetledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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