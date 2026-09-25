Succession'da Rol Alan Ekin Koç, Yabancı Yapımlarla Türk Setleri Arasındaki Farkı Anlattı

HBO'nun ödüllü dizisi Succession'da Kadir karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Ekin Koç, orada da büyük bir şaşkınlık yaşamadığını söyledi. Oyuncu, bunun nedenini 'Setler o kadar uzak değil birbirine' sözleriyle açıkladı.

Türk dizi sektörüne dair yaygın önyargıya da değinen Koç, 'Hani o şey gibi düşünülmesin. Türkiye'de işte sadece melodram yapılıyor, işte koşullar şöyle böyle değil' dedi. Oyuncu, 'Bizim setlerimiz de çok büyük' diyerek bu algıya karşı çıktı.

Ekin Koç'a göre çalışma saatlerinden profesyonelliğe, departmanlardan genel işleyişe kadar iki ortam birbirine çok benziyor.