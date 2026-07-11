Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk Dizisindeki Performansına Beğeni Yağdı
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Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ta Levent Bartıner karakterine hayat veren Cansel Elçin gündemden düşmüyor. Yıllar sonra komedi dizisinde gördüğümüz Cansel Elçin'in performansı seyirciden tam puan alırken ünlü oyuncuya sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar geldi.
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Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.
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İşte Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk'taki performansına gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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