article/comments
article/share
Haberler
TV
Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk Dizisindeki Performansına Beğeni Yağdı

Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk Dizisindeki Performansına Beğeni Yağdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 09:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ta Levent Bartıner karakterine hayat veren Cansel Elçin gündemden düşmüyor. Yıllar sonra komedi dizisinde gördüğümüz Cansel Elçin'in performansı seyirciden tam puan alırken ünlü oyuncuya sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.

Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.

Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Kırık Kanatlar, Yasak Elma gibi dizilerden hatırladığımız Cansel Elçin, yaz dizisi Muhtemel Aşk'taki Levent Bartıner karakteriyle resmen sosyal medya fenomenine dönüştü. Dizide kendine has bir karaktere hayat veren Cansel Elçin'in rol aldığı sahneler paylaşım rekoru kırarken Elçin'in oyunculuğuna övgü dolu yorumlar gecikmedi.

İşte Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk'taki performansına gelen yorumlardan bazıları:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın