Taşacak Bu Deniz Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor? Kadronun Takip Haritası Ortaya Çıktı
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TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları bu kez performanslarıyla değil, Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizinin geniş oyuncu kadrosunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceledik ve ortaya dikkat çeken bir takip haritası çıktı.
Peki kadroda en çok takip edilen isim kim? Herkesi takip eden oyuncular hangileri?
İşte Taşacak Bu Deniz ekibinin Instagram analizi...
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Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Taşacak Bu Deniz kadrosunda herkesin takip ettiği 8 oyuncu var!
Takip edilme sayılarına bakıldığında zirvede yine aynı isimler bulunuyor.
Listenin en dikkat çeken ismi Ulviye Karaca!
Taşacak Bu Deniz'den ayrılan Onur Dilber detayı gözden kaçmadı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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