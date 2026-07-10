Taşacak Bu Deniz Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor? Kadronun Takip Haritası Ortaya Çıktı

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları bu kez performanslarıyla değil, Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizinin geniş oyuncu kadrosunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceledik ve ortaya dikkat çeken bir takip haritası çıktı.

Peki kadroda en çok takip edilen isim kim? Herkesi takip eden oyuncular hangileri?

İşte Taşacak Bu Deniz ekibinin Instagram analizi...