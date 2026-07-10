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Taşacak Bu Deniz Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor? Kadronun Takip Haritası Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor? Kadronun Takip Haritası Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 21:06
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TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları bu kez performanslarıyla değil, Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizinin geniş oyuncu kadrosunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceledik ve ortaya dikkat çeken bir takip haritası çıktı. 

Peki kadroda en çok takip edilen isim kim? Herkesi takip eden oyuncular hangileri?

İşte Taşacak Bu Deniz ekibinin Instagram analizi...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Başrollerde Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe yer alırken, dizide birbirinden deneyimli ve genç birçok oyuncu bir araya geliyor.

Peki oyuncular sosyal medyada da birbirleriyle bağlantılarını sürdürüyor mu?

Oyuncuların Instagram hesaplarını tek tek inceleyerek, kadro içindeki karşılıklı takip ilişkilerini analiz ettik. Ortaya çıkan tablo ise oldukça dikkat çekici.

Taşacak Bu Deniz kadrosunda herkesin takip ettiği 8 oyuncu var!

Taşacak Bu Deniz kadrosunda herkesin takip ettiği 8 oyuncu var!

Analize göre sekiz oyuncu, kadrodaki diğer tüm oyuncular tarafından takip ediliyor.

Bu isimler:

  • Deniz Baysal

  • Ava Yaman

  • Onur Dilber

  • Gamze Süner Atay

  • Batuhan Bayar

  • Burcu Cavrar

  • Hande Nur Tekin

  • Fester Abdü

Bu sekiz isim, kadrodaki ortak takip ağının merkezinde yer alıyor.

Takip edilme sayılarına bakıldığında zirvede yine aynı isimler bulunuyor.

Takip edilme sayılarına bakıldığında zirvede yine aynı isimler bulunuyor.

Onların hemen ardından ise 21 oyuncu tarafından takip edilen şu isimler geliyor:

Veriler, oyuncuların önemli bölümünün kadrodaki neredeyse herkes tarafından takip edildiğini ortaya koyuyor.

Takip edilmenin yanı sıra, başkalarını takip etme konusunda da bazı oyuncular öne çıkıyor.

Kadrodaki diğer 22 oyuncunun tamamını takip eden isimler şunlar:

  • Deniz Baysal

  • Ava Yaman

  • Onur Dilber

  • Gamze Süner Atay

  • Batuhan Bayar

  • Seda Soysal

  • Nasmina Çoklaş

  • Fester Abdü

Bu isimler, ekipteki tüm oyuncuları takip eden isimler olarak listenin zirvesinde yer alıyor.

Listenin en dikkat çeken ismi Ulviye Karaca!

Listenin en dikkat çeken ismi Ulviye Karaca!

Takip haritasındaki en farklı tablo ise Ulviye Karaca'ya ait. Karaca, kadrodan yalnızca 12 oyuncuyu takip ediyor. Buna karşılık kendisini takip eden oyuncu sayısı ise 11. Bu veriler doğrultusunda hem en az takip eden hem de en az takip edilen oyuncu olarak öne çıkıyor.

Taşacak Bu Deniz'den ayrılan Onur Dilber detayı gözden kaçmadı!

Taşacak Bu Deniz'den ayrılan Onur Dilber detayı gözden kaçmadı!

Grafikte öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Onur Dilber oldu. Oyuncunun diziden ayrılmış olmasına rağmen kadrodaki 22 oyuncunun tamamını hala takip ediyor olması, ekip arkadaşlarıyla sosyal medya bağını koruduğunu gösteriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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