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Kanal D'nin İddialı Dizisi Güller ve Günahlar'ın Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı

Kanal D'nin İddialı Dizisi Güller ve Günahlar'ın Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı

Kanal D yerli dizi Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 18:59
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, uluslararası başarısını yeni bir adımla sürdürüyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımın Yunanistan uyarlaması için hazırlıklar resmen başladı. Ülkenin önde gelen kanallarından Alpha TV, dizinin yerel versiyonuna ait ilk afişi paylaşarak uyarlamayı duyurdu.

KAYNAK: Alpha TV

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Kanal D ekranlarında Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'i buluşturan Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'i buluşturan Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında henüz 1 sezondur yayınlanan Güller ve Günahlar, aldığı reytinglerle yeni sezonu garantileyen işlerden oldu. Muazzam reytinglerinin yanı sıra yurt dışı satışları son derece iyi giden Güller ve Günahlar'ın Yunanistan versiyonu çekileceği açıklanmıştı.

Kanal D International Satış Stratejisi ve Dağıtım Direktörü Elif Tatoğlu, daha önce yaptığı açıklamada dizinin Yunanistan için özel bir uyarlamasının hazırlanacağını duyurmuştu. Beklenen proje için ilk adım atılırken, Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından Alpha TV, dizinin yerel versiyonuna ait ilk afişi paylaştı.

İşte Güler ve Günahlar dizisinin Yunanistan uyarlamasının ilk afişi:

İşte Güler ve Günahlar dizisinin Yunanistan uyarlamasının ilk afişi:

Alpha TV'nin paylaşımında, 'Senin için... Bir aşk. Bir sır. Her şeyi değiştiren bir gerçek.' sloganı kullanılırken, başrolleri Kimon Kouris ile Irene Angelopoulou'nun paylaşacağı da açıklandı. Böylece Türk dizisinin Yunan uyarlamasına ilişkin ilk resmi tanıtım da izleyiciyle buluşmuş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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