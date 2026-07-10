Kanal D'nin İddialı Dizisi Güller ve Günahlar'ın Yunan Versiyonunun Afişi Yayınlandı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, uluslararası başarısını yeni bir adımla sürdürüyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımın Yunanistan uyarlaması için hazırlıklar resmen başladı. Ülkenin önde gelen kanallarından Alpha TV, dizinin yerel versiyonuna ait ilk afişi paylaşarak uyarlamayı duyurdu.
KAYNAK: Alpha TV
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Kanal D ekranlarında Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'i buluşturan Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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İşte Güler ve Günahlar dizisinin Yunanistan uyarlamasının ilk afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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