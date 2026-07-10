Sihirli Annem'in Çilek ve Ceren'i Yıllar Sonra Aynı Sahneyi Yeniden Canlandırdı
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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden konuşulmaya başladı. Dizide Çilek ve Ceren karakterlerine hayat veren Zeynep Özkaya ile Gizem Güven, hafızalara kazınan sahnelerden birini yeniden canlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni alırken dizinin hayranlarını da yıllar öncesine götürdü.
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Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.
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Sihirli Annem'in Ceren ile Çilek'i Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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