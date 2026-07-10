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Sihirli Annem'in Çilek ve Ceren'i Yıllar Sonra Aynı Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Sihirli Annem'in Çilek ve Ceren'i Yıllar Sonra Aynı Sahneyi Yeniden Canlandırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 17:08
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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden konuşulmaya başladı. Dizide Çilek ve Ceren karakterlerine hayat veren Zeynep Özkaya ile Gizem Güven, hafızalara kazınan sahnelerden birini yeniden canlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni alırken dizinin hayranlarını da yıllar öncesine götürdü.

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Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Dizide kardeşleri canlandıran Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, hafızalara kazınan sahnelerden birini yıllar sonra yeniden çekerek hayranlarına sürpriz yaptı.

Dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından Ceren karakterini canlandıran rol arkadaşı Gizem Güven ile birlikte hazırladıkları videoyu takipçileriyle paylaştı. İkili, dizinin unutulmayan sahnesini yeniden canlandırdıkları videoya 'Özlenen bir flashback: Çilek ve Ceren' notunu ekledi.

Sihirli Annem'in Ceren ile Çilek'i Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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