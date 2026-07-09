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Çekimleri Sivas'ta Yapılacak Karakuyu Dizisinin Kanalı Belli Oldu

Çekimleri Sivas'ta Yapılacak Karakuyu Dizisinin Kanalı Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 16:38
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OGM Pictures'ın yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturacağı yapımın yayın adresi Kanal D oldu. Çekimlerinin Sivas'ın Divriği ilçesinde gerçekleştirileceği dizi için oyuncu seçmeleri ise tüm hızıyla devam ediyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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OGM Pictures, yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Karakuyu dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.

OGM Pictures, yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Karakuyu dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken ekibiyle yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve ilk geliştirme sürecinde Fikriye adıyla hazırlanan dizi, Sivas'ın Divriği ilçesinde çekilecek. Hikayede, kaderine meydan okuyan Savcı Ferda'nın adalet ve onur mücadelesi izleyiciyle buluşacak.

Karakuyu dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Karakuyu dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen Karakuyu için beklenen karar da netleşti. Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Nezaket Coşkun oturacak. Yapım, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Oyuncu kadrosu için çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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