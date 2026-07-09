Çekimleri Sivas'ta Yapılacak Karakuyu Dizisinin Kanalı Belli Oldu
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OGM Pictures'ın yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturacağı yapımın yayın adresi Kanal D oldu. Çekimlerinin Sivas'ın Divriği ilçesinde gerçekleştirileceği dizi için oyuncu seçmeleri ise tüm hızıyla devam ediyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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OGM Pictures, yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Karakuyu dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Karakuyu dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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