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Star TV Dizisi Zirveyi Ele Geçirdi: 8 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Star TV Dizisi Zirveyi Ele Geçirdi: 8 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 12:39
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8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, geçtiğimiz hafta kaybettiği zirveyi yeniden ele geçirdi. Doğanın Kanunu'nu ise Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye takip etti.

İşte, 8 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...

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8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

8 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapması ve Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu oldu. Yaz sezonu boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, aldığı reytinglerle şimdiden yeni sezonu garantilemiş durumda. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Doğanın Kanunu, 8 Temmuz Çarşamba reytinglerinde geçtiğimiz hafta kaybettiği zirveyi ele geçirdi. Doğanın Kanunu, 3 kategoride de en çok izlenen dizi olurken onu ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun takip etti.

8 Temmuz Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

8 Temmuz Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

8 Temmuz Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

8 Temmuz Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

8 Temmuz Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

8 Temmuz Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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