article/comments
article/share
Haberler
TV
Hande Soral Gassal'ın Ardından TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!

Hande Soral Gassal'ın Ardından TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 08:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevilen oyuncu Hande Soral, 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar'la oyunculuğa adım atmıştı. Başarılı oyuncu şu ana dek 10'dan fazla dizide rol alırken son olarak kendisini televizyon ekranlarında Ateş Kuşları dizisinde izlemiştik. 2024 yılında final yapan dizinin ardından 2025'te Gassal'da rol alan Hande Soral'ın ekranlara döneceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılında Ateş Kuşları'nda rol alan Hande Soral, daha sonra TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'da oynamıştı.

2024 yılında Ateş Kuşları'nda rol alan Hande Soral, daha sonra TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'da oynamıştı.

Kariyerinde 10'dan fazla dizide rol alan Hande Soral, televizyon ekranlarında Atv'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde rol aldıktan sonra dijitale yönelmiş, TRT Tabii'nin Gassal dizisinde Nihan karakterine hayat vermişti. Güzel oyuncu yeniden televizyon ekranlarına dönme kararı aldı.

Yeni dizisi merak edilen Hande Soral'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinde rol alacağı kesinleşti.

Yeni dizisi merak edilen Hande Soral'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinde rol alacağı kesinleşti.

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği diziyi Şafak Bal yönetecek. Dizide, birbirine hiç benzemeyen 5 kızını evlendirmeyi çok isteyen Mesut Bahtiyar adlı nikah memurunun hikayesi işlenirken Mesut'un en büyük kızı Zeynep'e Hande Soral hayat verecek. Annesinin vefatının ardından gönüllü olarak kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenen fedakar bir evlat olan Zeynep'in aynı zamanda yarım kalmış aşk hikayesi Murat'ı da izleyeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın