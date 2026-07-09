Hande Soral Gassal'ın Ardından TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sevilen oyuncu Hande Soral, 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar'la oyunculuğa adım atmıştı. Başarılı oyuncu şu ana dek 10'dan fazla dizide rol alırken son olarak kendisini televizyon ekranlarında Ateş Kuşları dizisinde izlemiştik. 2024 yılında final yapan dizinin ardından 2025'te Gassal'da rol alan Hande Soral'ın ekranlara döneceği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 yılında Ateş Kuşları'nda rol alan Hande Soral, daha sonra TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'da oynamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni dizisi merak edilen Hande Soral'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinde rol alacağı kesinleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın