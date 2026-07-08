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TV Programı Zirve Yarışını Bırakmadı: 7 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

TV Programı Zirve Yarışını Bırakmadı: 7 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2026 - 15:25
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7 Temmuz Salı günü yayınlanan bir dizi olmaması reytingleri etkiledi. Dünya Kupası maçlarının reyting üzerindeki etkisi sürerken gündüz kuşağı programlarının da sezon finali yapmasıyla birlikte akşam ekranlarda yayınlanan programlar yükselişe geçti. Var mısın Yok musun ve MasterChef ne kadar reyting aldı sorusu merak edildi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yerli dizilerin yaz sezonu için araya girmesi ve yayında yalnızca 4 yaz dizisi olması izleyici sayısını düşürdü.

Yerli dizilerin yaz sezonu için araya girmesi ve yayında yalnızca 4 yaz dizisi olması izleyici sayısını düşürdü.

Ancak televizyon programları ve Dünya Kupası maçları ile Daha 17, Muhtemel Aşk, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu dizilerinin yayınlandığı günler reytinglerdeki hareketlilik sürüyor. 7 Temmuz Salı günü hiçbir yerli dizinin yayınlanmaması, Dünya Kupası'yla birlikte televizyon programlarının da öne çıkmasını sağladı.

Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye reytinglerde kendini göstermeye devam ediyor.

Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye reytinglerde kendini göstermeye devam ediyor.

7 Temmuz Salı Total reyting sonuçları:

  • Arjantin-Mısır Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.66

  • Var Mısın Yok Musun – 2.73

  • İsviçre-Kolombiya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.61

  • Masterchef Türkiye – 2.07

  • Hür – 1.56

  • Now Ana Haber – 1.50

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.36

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.21

  • Kuralsız Sokaklar (Tkr) – 1.21

  • Eski Köye Yeni Adet (T.S) – 1.20

  • ### 7 Temmuz Salı AB reyting sonuçları:

  • Arjantin-Mısır Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.89

  • İsviçre-Kolombiya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.71

  • Var Mısın Yok Musun – 2.55

  • Hür – 2.01

  • Masterchef Türkiye – 1.76

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.48

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.36

  • Now Ana Haber – 1.23

  • Haber Önü – 1.22

  • Kuralsız Sokaklar (Tkr) – 1.08

  • ### 7 Temmuz Salı ABC1 reyting sonuçları:

  • Arjantin-Mısır Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.01

  • İsviçre-Kolombiya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.38

  • Var Mısın Yok Musun – 2.43

  • Masterchef Türkiye – 2.19

  • Hür – 1.96

  • Now Ana Haber – 1.48

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.40

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.27

  • Kanal D Ana Haber – 1.20

  • Kuralsız Sokaklar (Tkr) – 1.19

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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