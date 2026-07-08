TV Programı Zirve Yarışını Bırakmadı: 7 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
7 Temmuz Salı günü yayınlanan bir dizi olmaması reytingleri etkiledi. Dünya Kupası maçlarının reyting üzerindeki etkisi sürerken gündüz kuşağı programlarının da sezon finali yapmasıyla birlikte akşam ekranlarda yayınlanan programlar yükselişe geçti. Var mısın Yok musun ve MasterChef ne kadar reyting aldı sorusu merak edildi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli dizilerin yaz sezonu için araya girmesi ve yayında yalnızca 4 yaz dizisi olması izleyici sayısını düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye reytinglerde kendini göstermeye devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın