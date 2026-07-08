Daha 17 Oyuncusu Instagram'da 1 Milyon Takipçiye Ulaştı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi kısa sürede bütün odağı değiştirdi. 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle başlayan ve yaz dizisi olarak anılan dizi, reyting başarısı ve sosyal medya etkisiyle son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yaz sezonunun en çok ses getiren gençlik ve dram projelerinden biri haline gelen dizide rol alan oyuncular da sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimleri oldu. Dizinin Teoman'ı Ata Yaşat, dizide 1 milyon takipçiye ulaşan oyunculardan biri oldu.