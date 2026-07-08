Daha 17 Oyuncusu Instagram'da 1 Milyon Takipçiye Ulaştı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi kısa sürede bütün odağı değiştirdi. 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle başlayan ve yaz dizisi olarak anılan dizi, reyting başarısı ve sosyal medya etkisiyle son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yaz sezonunun en çok ses getiren gençlik ve dram projelerinden biri haline gelen dizide rol alan oyuncular da sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimleri oldu. Dizinin Teoman'ı Ata Yaşat, dizide 1 milyon takipçiye ulaşan oyunculardan biri oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Pazar akşamları ekrana gelen Daha 17, hem yaz dizisinin cıvıltısı hem de dramı bir araya getirerek büyük bir başarı yakaladı.
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Dizinin Teoman'ı Ata Yaşat da 1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Ata Yaşat'ın 1 milyon takipçiyi kutladığı anlar sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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