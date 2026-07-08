Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıklara Şarkıcı Derya Uluğ'dan Olay Gönderme

Beşinci sezon hazırlıklarını sürdüren Kızılcık Şerbeti, özellikle dördüncü sezonunda yaşanan oyuncu ayrılıkları ve perde arkasındaki gelişmelerle uzun süre konuşuldu. Başrol oyuncuları da dahil olmak üzere birçok ismin projeye veda etmesinin ardından, yapımcı Faruk Turgut'un ayrılan oyuncular hakkında yaptığı açıklamalar da gündemde geniş yankı uyandırdı.

Dizinin sıkı takipçilerinden biri olan Derya Uluğ ise önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, izleyicileri güldüren bir çıkış yaptı. Her yıl Harbiye konserlerinin açılışında diziden bir karakter repliği kullandığını hatırlatan Uluğ, yaşanan ayrılıklara esprili bir dille gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Normalde ben her Harbiye açılış konuşmamda, Kızılcık Şerbeti karakterlerinden bir replik söylüyordum. Kızılcık Şerbeti'nden elimize kala kala yalı kaldığı için artık, bir şey diyemiyoruz.'