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Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıklara Şarkıcı Derya Uluğ'dan Olay Gönderme

Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıklara Şarkıcı Derya Uluğ'dan Olay Gönderme

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 12:43
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Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde yaptığı esprili çıkışla izleyicileri güldürdü. Sıkı bir Kızılcık Şerbeti takipçisi olduğunu daha önce de dile getiren ünlü şarkıcı, dizide peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarına gönderme yaparak, 'Kızılcık Şerbeti'nden elimize kala kala yalı kaldı.' sözlerini kullandı. Uluğ'un bu esprisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin hayranlarından da çok sayıda yorum geldi.

KAYNAK: Okan Mermer Vip/ 2. Sayfa

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Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

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Derya Uluğ, son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne Harbiye konserinde dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Derya Uluğ, son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne Harbiye konserinde dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Beşinci sezon hazırlıklarını sürdüren Kızılcık Şerbeti, özellikle dördüncü sezonunda yaşanan oyuncu ayrılıkları ve perde arkasındaki gelişmelerle uzun süre konuşuldu. Başrol oyuncuları da dahil olmak üzere birçok ismin projeye veda etmesinin ardından, yapımcı Faruk Turgut'un ayrılan oyuncular hakkında yaptığı açıklamalar da gündemde geniş yankı uyandırdı.

Dizinin sıkı takipçilerinden biri olan Derya Uluğ ise önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, izleyicileri güldüren bir çıkış yaptı. Her yıl Harbiye konserlerinin açılışında diziden bir karakter repliği kullandığını hatırlatan Uluğ, yaşanan ayrılıklara esprili bir dille gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Normalde ben her Harbiye açılış konuşmamda, Kızılcık Şerbeti karakterlerinden bir replik söylüyordum. Kızılcık Şerbeti'nden elimize kala kala yalı kaldığı için artık, bir şey diyemiyoruz.'

Derya Uluğ'un Kızılcık Şerbeti göndermesini buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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