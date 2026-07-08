Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıklara Şarkıcı Derya Uluğ'dan Olay Gönderme
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Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde yaptığı esprili çıkışla izleyicileri güldürdü. Sıkı bir Kızılcık Şerbeti takipçisi olduğunu daha önce de dile getiren ünlü şarkıcı, dizide peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarına gönderme yaparak, 'Kızılcık Şerbeti'nden elimize kala kala yalı kaldı.' sözlerini kullandı. Uluğ'un bu esprisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin hayranlarından da çok sayıda yorum geldi.
KAYNAK: Okan Mermer Vip/ 2. Sayfa
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Derya Uluğ, son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne Harbiye konserinde dikkat çeken bir göndermede bulundu.
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Derya Uluğ'un Kızılcık Şerbeti göndermesini buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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