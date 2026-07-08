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ATV'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

ATV'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 10:53
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ATV'nin 15 Temmuz günü sete çıkmaya hazırlanan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'tın kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Taht dizisine sürpriz oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV, yeni sezona iddialı yapımlarla hazırlanıyor.

ATV, yeni sezona iddialı yapımlarla hazırlanıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan'ın düşük reytingler nedeniyle final yapmasının ardından ATV, yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ı duyurmuştu. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'ın başrollerde yer aldığı dizinin 15 Temmuz günü sete çıkması beklenirken iddialı yapıma yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Oyuncu Ahmet Kayakesen, ATV'nin Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Ahmet Kayakesen, ATV'nin Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Kayakesen, Aşk ve Taht'ta Viking askeri Thora’ya hayat verecek ve Halil İbrahim Ceyhan'ın canlandıracağı Andreas’ın sağ kolu olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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