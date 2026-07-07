ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu
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ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı ve reytinglerde muazzam başarılar elde eden dizisi Altı Üstü İstanbul şimdiden yeni yayın dönemini garantiledi. Yaz dizileri arasında en yüksek reytingi alan yapımlardan olan Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e rakip olacağı şimdiden konuşulurken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin pazartesi akşamları yayınlanan yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yaz sezonunda fırtına gibi esiyor.
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Genç oyuncu Afra Karagöz, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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