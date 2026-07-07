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ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu

ATV'nin Yeni Dizisi Altı Üstü İstanbul'un Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 14:42
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ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı ve reytinglerde muazzam başarılar elde eden dizisi Altı Üstü İstanbul şimdiden yeni yayın dönemini garantiledi. Yaz dizileri arasında en yüksek reytingi alan yapımlardan olan Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e rakip olacağı şimdiden konuşulurken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin pazartesi akşamları yayınlanan yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yaz sezonunda fırtına gibi esiyor.

ATV'nin pazartesi akşamları yayınlanan yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yaz sezonunda fırtına gibi esiyor.

ATV'nin yaz sezonunda ekrana getirdiği ve kısa sürede reyting listelerinde zirveye yerleşen Altı Üstü İstanbul, elde ettiği başarılı performansla yeni yayın döneminde de yoluna devam etmeyi garantiledi. Yaz ekranının en çok izlenen yapımları arasında gösterilen dizinin, yeni sezonda Uzak Şehir ile reyting yarışına girmesi beklenirken dizinin kadrosuna dikkat çeken bir oyuncu daha katıldı.

Genç oyuncu Afra Karagöz, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Afra Karagöz, Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre genç oyuncu Afra Karagöz, Altı Üstü İstanbul ekibine dahil oldu. Karagöz, dizide Feyyaz Duman'ın hayat verdiği Tarık Hoca karakterinin kızı Duru olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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