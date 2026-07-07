Doğukan Güngör'lü Yeni Dizi Haysiyet'in Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı yeni Kanal D dizisi Haysiyet için geri sayım başladı. Doğukan Güngör'ün askerden dönmesiyle dizi kadrosu geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Yeni sezonda ekrana gelecek olan Haysiyet dizisinin hazırlıklarında sona gelinirken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Doğukan Güngör'ün başrolü üstlendiği yeni dizi Haysiyet'in kadrosu tamamlanıyor.
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Oyuncu Ayça Varlıer, Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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