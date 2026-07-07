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Doğukan Güngör'lü Yeni Dizi Haysiyet'in Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

Doğukan Güngör'lü Yeni Dizi Haysiyet'in Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 10:11
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı yeni Kanal D dizisi Haysiyet için geri sayım başladı. Doğukan Güngör'ün askerden dönmesiyle dizi kadrosu geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Yeni sezonda ekrana gelecek olan Haysiyet dizisinin hazırlıklarında sona gelinirken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Doğukan Güngör'ün başrolü üstlendiği yeni dizi Haysiyet'in kadrosu tamamlanıyor.

Doğukan Güngör'ün başrolü üstlendiği yeni dizi Haysiyet'in kadrosu tamamlanıyor.

Kanal D'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden olan Haysiyet'in çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kadrosu neredeyse tamamlanan Haysiyet dizisinin temmuz ayının ortasında sete çıkması beklenirken Birsen Altuntaş, dizi kadrosuna dahil olan son oyuncuyu açıkladı.

Oyuncu Ayça Varlıer, Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil oldu.

Oyuncu Ayça Varlıer, Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Varlıer, Haysiyet dizisinde Reha Özcan'ın canlandıracağı Haluk karakterinin kız kardeşi Şehnaz rolüyle karşımıza çıkacak. Ayça Varlıer, son olarak 2017-2020 yıllarında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde rol almıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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