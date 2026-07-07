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Başrol Krizi Yaşanan Yeni Dizi Sevdam Karadeniz'de Bir Ayrılık Daha Yaşandı!

Başrol Krizi Yaşanan Yeni Dizi Sevdam Karadeniz'de Bir Ayrılık Daha Yaşandı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 08:35
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NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz'deki başrol krizi uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın başrol olduğu dizide ikili diziden ayrılma kararı almıştı. Yeni başroller Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu olurken dizide flaş bir gelişme yaşandı. Kadro krizi yaşanan Sevdam Karadeniz'in bir oyuncusu daha diziye veda etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz kadrosunda flaş ayrılık yaşandı.

NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz kadrosunda flaş ayrılık yaşandı.

Kanalların yeni sezon için hazırlıkları tam gaz devam ediyor. NOW, Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından yeni bir Karadeniz dizisi olan Sevdam Karadeniz için hazırlıklara başlarken ilk başroller Emre Bey ve Aslıhan Malbora, ani bir kararla dizi kadrosundan ayrıldı. Emre Bey ve Aslıhan Malbora yerine yeni başroller Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu olurken dizi kadrosunda flaş bir ayrılık daha yaşandı.

Oyuncu Durul Bazan, Sevdam Karadeniz dizisinden ayrıldı.

Oyuncu Durul Bazan, Sevdam Karadeniz dizisinden ayrıldı.

Sevdam Karadeniz dizisinde Mahmut Yeniceli karakterine hayat vermeye hazırlanan oyuncu Durul Bazan, çekimler başlamadan diziye veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Durul Bazan'ın ayrılığı yapım ekibiyle oyuncunun aldığı ortak kararla gerçekleşti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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