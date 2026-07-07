Başrol Krizi Yaşanan Yeni Dizi Sevdam Karadeniz'de Bir Ayrılık Daha Yaşandı!
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NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz'deki başrol krizi uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın başrol olduğu dizide ikili diziden ayrılma kararı almıştı. Yeni başroller Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu olurken dizide flaş bir gelişme yaşandı. Kadro krizi yaşanan Sevdam Karadeniz'in bir oyuncusu daha diziye veda etti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz kadrosunda flaş ayrılık yaşandı.
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Oyuncu Durul Bazan, Sevdam Karadeniz dizisinden ayrıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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