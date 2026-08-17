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Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Açıldı

Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 09:28 Son Güncelleme: 17.08.2026 - 09:33
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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

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Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı.

Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeler nazara alınarak resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Türker Ertürk'ün açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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