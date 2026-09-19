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3 Metrelik Dev Tabak Kuruldu, Onlarca Kişi Elleriyle Yedi! Görüntüler X'te Gündem Oldu

3 Metrelik Dev Tabak Kuruldu, Onlarca Kişi Elleriyle Yedi! Görüntüler X'te Gündem Oldu

Bursa Sosyal Medya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 16:31
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Bursa'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde hazırlanan dev iskender servisi büyük ilgi topladı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki özel tabakta sunulan yemek, festival alanındaki onlarca kişi tarafından yenildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, aynı tabaktan servis edilen yemeği birlikte yiyen vatandaşların görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü.

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3 metre uzunluğundaki tabakta hazırlanan dev iskender gündem oldu.

3 metre uzunluğundaki tabakta hazırlanan dev iskender gündem oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde dikkat çeken anlar yaşandı.Festival kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev tabak, özel olarak kurulan uzun sofraya getirilerek katılımcıların önüne konuldu.

Bol tereyağlı, kaymaklı yoğurtlu ve közlenmiş domates soslu klasik Bursa iskenderin bu kez alışılmadık bir boyutta servis edilmesi, festival alanındaki ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, aynı tabaktan servis edilen iskenderi aynı anda yedi. Onlarca kişinin aynı anda elleriyle iskender yemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

O anlara gelen yorumlar:

O anlara gelen yorumlar:
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'Ben izlerken utandım ya… Böyle yemek mi verilir Allah aşkına?

Hadi verdiniz, onu da geçtim; insanın hiç mi midesi bulanmaz bu şekilde yemek yerken?

Koyun kardeşim ayrı ayrı tabaklara. İnsanlar da oturup adam gibi yemeklerini yesin.

2026 yılındayız, görüntü Milattan Önce. Bazı şeyleri gerçekten anlamlandıramıyorum. Aklım almıyor...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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