3 Metrelik Dev Tabak Kuruldu, Onlarca Kişi Elleriyle Yedi! Görüntüler X'te Gündem Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde dikkat çeken anlar yaşandı.Festival kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev tabak, özel olarak kurulan uzun sofraya getirilerek katılımcıların önüne konuldu.

Bol tereyağlı, kaymaklı yoğurtlu ve közlenmiş domates soslu klasik Bursa iskenderin bu kez alışılmadık bir boyutta servis edilmesi, festival alanındaki ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, aynı tabaktan servis edilen iskenderi aynı anda yedi. Onlarca kişinin aynı anda elleriyle iskender yemesi ise sosyal medyada gündem oldu.