3 Metrelik Dev Tabak Kuruldu, Onlarca Kişi Elleriyle Yedi! Görüntüler X'te Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bursa'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde hazırlanan dev iskender servisi büyük ilgi topladı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki özel tabakta sunulan yemek, festival alanındaki onlarca kişi tarafından yenildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, aynı tabaktan servis edilen yemeği birlikte yiyen vatandaşların görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 metre uzunluğundaki tabakta hazırlanan dev iskender gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
O anlara gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın