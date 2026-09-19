Meral Akşener'den Sürpriz Hamle: Vakıf Kurdu, Logosu Belli Oldu

Sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacak olan vakıf, Ankara'da da bir şube açarak faaliyet alanını genişletecek. Böylece kurumun başkentteki ihtiyaç sahiplerine de doğrudan ulaşması hedefleniyor.

Vakfın logosu için Akşener'in tercihi de dikkat çekti. Logoda yarım yaprak figürü kullanılırken, görselin hemen yanında 'Meral Akşener Vakfı' yazısı yer aldı.

Meral Akşener Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin resmi belge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi.