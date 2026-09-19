Meral Akşener'den Sürpriz Hamle: Vakıf Kurdu, Logosu Belli Oldu
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İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, aktif siyasetten çekildikten sonra uzun süre kamuoyunun gündeminden uzak kalmıştı. Akşener, bu sessizliği kendi adını taşıyan bir vakıfla bozdu. İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nın resmi kuruluş işlemleri tamamlanırken, Ankara'da da bir şube açılacak. Vakfın logosu ve başlangıç sermayesi de merak konusu oldu.
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Meral Akşener vakıf kurdu.
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Vakfın logosu belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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