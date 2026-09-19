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Meral Akşener'den Sürpriz Hamle: Vakıf Kurdu, Logosu Belli Oldu

Meral Akşener'den Sürpriz Hamle: Vakıf Kurdu, Logosu Belli Oldu

İyi Parti Meral Akşener Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 17:01
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İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, aktif siyasetten çekildikten sonra uzun süre kamuoyunun gündeminden uzak kalmıştı. Akşener, bu sessizliği kendi adını taşıyan bir vakıfla bozdu. İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nın resmi kuruluş işlemleri tamamlanırken, Ankara'da da bir şube açılacak. Vakfın logosu ve başlangıç sermayesi de merak konusu oldu.

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Meral Akşener vakıf kurdu.

Meral Akşener vakıf kurdu.

Görevi bıraktıktan sonra kamuoyu önünde uzun süre görünmeyen Meral Akşener, geri dönüşünü bir hayır kurumuyla yaptı. Akşener'in öncülüğünde hayata geçirilen vakıf, özellikle ekonomik zorluk yaşayan kesimlere destek olmayı amaçlıyor.

Vakfın hedef kitlesinin başında kadınlar, çocuklar ve öğrenciler geliyor. İstanbul merkezli olarak kurulan Meral Akşener Vakfı'nın resmi kayıt süreci de tamamlanmış durumda; böylece vakıf artık hukuki olarak faaliyet gösterebilecek.

Vakfın logosu belli oldu.

Vakfın logosu belli oldu.

Sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacak olan vakıf, Ankara'da da bir şube açarak faaliyet alanını genişletecek. Böylece kurumun başkentteki ihtiyaç sahiplerine de doğrudan ulaşması hedefleniyor.

Vakfın logosu için Akşener'in tercihi de dikkat çekti. Logoda yarım yaprak figürü kullanılırken, görselin hemen yanında 'Meral Akşener Vakfı' yazısı yer aldı. 

Meral Akşener Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin resmi belge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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