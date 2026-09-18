Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Şehir Sıralamaya Girdi

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 70,7 puanla dünya sıralamasında 71. basamağa yerleşerek ülkenin en güvenli ikinci kenti unvanını kazandı. Bursa ile arasındaki fark sadece 0,6 puan; iki kent de endekste birbirine oldukça yakın bir performans sergiledi.

Akdeniz'in gözde tatil merkezi olarak her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin, hem nüfus yoğunluğu hem de turizm hareketliliğine karşın güvenlik algısında yüksek puan alması dikkat çekti. Antalya, geçtiğimiz yıllarda da benzer sıralamalarda Türkiye'nin en güvenli şehirleri arasında öne çıkıyordu.