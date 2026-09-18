Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Şehir Sıralamaya Girdi
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Kaynak: https://www.numbeo.com/quality-of-lif...
Dünya genelinde 300'den fazla şehri suç algısı ve yaşam kalitesi kriterlerine göre sıralayan Numbeo, 2026 Güvenlik Endeksi'nin son verilerini paylaştı. Listede yıllardır zirveyi elinde tutan Ortadoğu şehirleri bu yıl liderliği Asya'ya kaptırırken, Türkiye'den de 5 şehir dünya sıralamasına girmeyi başardı. Bursa 71,3 puanla ülkenin en güvenli kenti olurken, listede İstanbul en gerideki Türk şehri oldu.
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Ortadoğu'nun yıllardır süren liderliği sona erdi: Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde zirveye çin'in liman kenti Qingdao oturdu.
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Türkiye'nin en güvenli kenti Bursa oldu. Bursa 71,3 puanla ülkenin en güvenli kenti olurken, listede İstanbul en gerideki Türk şehri oldu.
İzmir 66,8 puan topladı: Ege'nin incisi dünya sıralamasında 93. sıraya yerleşti.
Başkent Ankara sıralamada gerilerde kaldı: 60,5 puanla 136. basamağa yazıldı.
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, listede en gerideki Türk şehri oldu: Dünya 171'inci.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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