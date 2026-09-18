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Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Şehir Sıralamaya Girdi

Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi Belli Oldu: Türkiye'den 5 Şehir Sıralamaya Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 20:42
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Dünya genelinde 300'den fazla şehri suç algısı ve yaşam kalitesi kriterlerine göre sıralayan Numbeo, 2026 Güvenlik Endeksi'nin son verilerini paylaştı. Listede yıllardır zirveyi elinde tutan Ortadoğu şehirleri bu yıl liderliği Asya'ya kaptırırken, Türkiye'den de 5 şehir dünya sıralamasına girmeyi başardı. Bursa 71,3 puanla ülkenin en güvenli kenti olurken, listede İstanbul en gerideki Türk şehri oldu.

Kaynak: https://www.numbeo.com/quality-of-lif...
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Ortadoğu'nun yıllardır süren liderliği sona erdi: Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde zirveye çin'in liman kenti Qingdao oturdu.

Ortadoğu'nun yıllardır süren liderliği sona erdi: Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde zirveye çin'in liman kenti Qingdao oturdu.

Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi'nde 89,2 puan toplayan Çin'in liman kenti Qingdao, dünyanın en güvenli şehri unvanını aldı. Beş yıl boyunca listenin tepesinde oturan Abu Dhabi ise 88,9 puanla ikinci sıraya düştü; bu, Ortadoğu şehirlerinin uzun süredir sürdürdüğü liderliğin Asya'ya geçtiği ilk yıl oldu.

Üçüncü sırayı Katar'ın başkenti Doha ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin kenti Sharjah 84,5 puanla paylaştı. Dubai 83,9 puanla beşinci, Tayvan'ın başkenti Taipei 83,5 puanla altıncı oldu. Listenin ilk 10'unda Manama, Muscat, Hollanda'nın The Hague ve Utrecht kentleri de yer aldı. Ülke bazında ise Birleşik Arap Emirlikleri 86 puanla zirvedeki yerini korudu.

Türkiye'nin en güvenli kenti Bursa oldu. Bursa 71,3 puanla ülkenin en güvenli kenti olurken, listede İstanbul en gerideki Türk şehri oldu.

Türkiye'nin en güvenli kenti Bursa oldu. Bursa 71,3 puanla ülkenin en güvenli kenti olurken, listede İstanbul en gerideki Türk şehri oldu.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 70,7 puanla dünya sıralamasında 71. basamağa yerleşerek ülkenin en güvenli ikinci kenti unvanını kazandı. Bursa ile arasındaki fark sadece 0,6 puan; iki kent de endekste birbirine oldukça yakın bir performans sergiledi.

Akdeniz'in gözde tatil merkezi olarak her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin, hem nüfus yoğunluğu hem de turizm hareketliliğine karşın güvenlik algısında yüksek puan alması dikkat çekti. Antalya, geçtiğimiz yıllarda da benzer sıralamalarda Türkiye'nin en güvenli şehirleri arasında öne çıkıyordu.

İzmir 66,8 puan topladı: Ege'nin incisi dünya sıralamasında 93. sıraya yerleşti.

İzmir 66,8 puan topladı: Ege'nin incisi dünya sıralamasında 93. sıraya yerleşti.

Ege'nin incisi İzmir, 66,8 puanla dünya sıralamasında 93. sıraya yerleşerek Türkiye'nin en güvenli üçüncü kenti oldu. Bursa ve Antalya'nın hemen ardından gelen İzmir, puan farkına bakıldığında listenin ilk iki sırasındaki Türk şehirlerinden görece belirgin bir şekilde ayrıldı.

Kentin kıyı şeridi boyunca uzanan Kordon ve çevresindeki yaşam alanları, İzmir'i hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazip kılan unsurların başında geliyor. Buna karşın 93. sıra, İzmir'in büyükşehir ölçeğindeki nüfus yoğunluğunun endeksteki puana bir ölçüde yansıdığını gösteriyor.

Başkent Ankara sıralamada gerilerde kaldı: 60,5 puanla 136. basamağa yazıldı.

Başkent Ankara sıralamada gerilerde kaldı: 60,5 puanla 136. basamağa yazıldı.

Başkent Ankara, 60,5 puanla dünya sıralamasında 136. basamakta yer aldı ve Türkiye'nin en güvenli kentleri arasında dördüncü sıraya yerleşti. Bursa, Antalya ve İzmir'in gerisinde kalması, başkent olmasına karşın Ankara'nın endekste beklenenin altında bir performans göstermesi anlamına geliyor.

Öte yandan Ankara'nın puanı, listeye giren beşinci Türk kenti İstanbul'un önünde kalmayı sürdürdü. Numbeo'nun kriterleri arasında yer alan gündüz ve gece yalnız yürüme güvenliği, hırsızlık ve saldırı korkusu gibi algı ölçümleri, büyükşehirlerde genellikle daha düşük puanlara yol açıyor.

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, listede en gerideki Türk şehri oldu: Dünya 171'inci.

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, listede en gerideki Türk şehri oldu: Dünya 171'inci.

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük şehri İstanbul, 52 puanla dünya sıralamasında 171. sıraya yerleşerek listeye giren beş Türk kentinin en gerisinde kaldı. 16 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin ekonomik ve sosyal merkezi olan kentin, güvenlik algısında Bursa'nın neredeyse yarısı kadar bir puana sahip olması dikkat çekici bir tezat oluşturdu.

Türkiye, ülke bazındaki genel sıralamada ise 58,5 puanla dünya genelinde 61. sırada yer aldı. Numbeo'nun verileri, kentlerin nüfus büyüklüğü ile güvenlik algısı arasındaki ters orantının bu yılki endekste de sürdüğünü ortaya koydu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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