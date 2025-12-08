Dünyanın En Güvenli 5 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Küresel Barış Endeksi’nde 163 ülke arasında yer alan Türkiye, 2025 raporunda bir basamak yükselerek 146. sıraya çıktı. Türkiye’nin skorda geri sıralarda yer almasının başlıca nedeni, dış çatışmalara katılımın yüksek olması. Ülke, Suriye ve Etiyopya’nın da içinde bulunduğu beşten fazla dış çatışmaya müdahil ülkeler arasında sayılıyor.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa – Orta Asya bölgesi ise bu yıl barış seviyesinin en hızlı gerilediği bölgelerden biri oldu. Raporda ayrıca küresel ölçekte etki alanını genişleten ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu vurgulanıyor.