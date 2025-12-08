Dünyanın En Güvenli 5 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
2025 yılı dünya genelinde artan gerilimlere ve yeni çatışmalara sahne olurken, bazı ülkeler barışı korumadaki istikrarıyla öne çıkmaya devam etti. Küresel Barış Endeksi’nin son raporu, güvenlikten askerileşme düzeyine kadar birçok kriteri değerlendirerek dünyanın en huzurlu ülkelerini yeniden sıraladı. Listenin zirvesinde tanıdık isimler yer alırken Türkiye’nin bu yılki konumu da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sırada İzlanda yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem kültürüyle hem de topluluk dayanışmasıyla İrlanda.
Yeni Zelanda ise güvenlik duygusunun ön planda olduğu bir yer.
Avusturya da 4. sırada yer aldı.
Tarafsızlık denilince akla ilk gelen yer: İsviçre!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye kaçıncı sırada?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın