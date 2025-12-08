onedio
Dünyanın En Güvenli 5 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Güvenli 5 Ülkesi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 09:35

2025 yılı dünya genelinde artan gerilimlere ve yeni çatışmalara sahne olurken, bazı ülkeler barışı korumadaki istikrarıyla öne çıkmaya devam etti. Küresel Barış Endeksi’nin son raporu, güvenlikten askerileşme düzeyine kadar birçok kriteri değerlendirerek dünyanın en huzurlu ülkelerini yeniden sıraladı. Listenin zirvesinde tanıdık isimler yer alırken Türkiye’nin bu yılki konumu da dikkat çekti.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İlk sırada İzlanda yer alıyor.

İlk sırada İzlanda yer alıyor.

2008’den bu yana listenin tepesini bırakmayan İzlanda, hem güvenlik göstergelerinde hem de askerileşme düzeyinde en iyi performansı sergiliyor. Ülkede polisin silah taşımaması, eşitlik politikalarının yerleşmiş olması ve güçlü sosyal sistemler günlük hayatta hissedilen güven duygusunu pekiştiriyor. İzlandalılar için güvenlik bir ölçüm değil, yaşamın doğal bir parçası.

Hem kültürüyle hem de topluluk dayanışmasıyla İrlanda.

Hem kültürüyle hem de topluluk dayanışmasıyla İrlanda.

Yakın geçmişte çatışmalarla anılan İrlanda, askerileşme seviyesini uzun yıllardır istikrarlı biçimde düşürerek barışı önceleyen bir politika benimsiyor. Sokakta herkesin birbirini kolladığı, güçlü sosyal destek mekanizmalarının gerilimleri azalttığı bir ülke profili var. Diplomasiyi merkeze alan yaklaşım, siyasi istikrarı da güçlendiriyor.

Yeni Zelanda ise güvenlik duygusunun ön planda olduğu bir yer.

Yeni Zelanda ise güvenlik duygusunun ön planda olduğu bir yer.

Bu yıl iki sıra yükselerek üçüncülüğe çıkan Yeni Zelanda, coğrafi izolasyonunun sağladığı avantajı sıkı silah yasaları ve güçlü sosyal yapılarla destekliyor. Çocukların yürüyerek okula gitmesi, kapıların çoğu zaman kilitlenmemesi ve toplumdaki yüksek güven duygusu, ülkenin huzurlu atmosferinin en belirgin örnekleri.

Avusturya da 4. sırada yer aldı.

Avusturya da 4. sırada yer aldı.

Bir sıra gerilese de Avusturya hala dünyanın en güvenli ülkeleri arasında. Anayasal tarafsızlık politikası, ülkenin kaynaklarını kendi iç dinamiklerine ayırmasına olanak tanıyor. Eğitimden sağlığa kadar yüksek standartlara sahip sosyal sistem, sakin bir yaşam biçimini beraberinde getiriyor. Avusturyalılar için güvenlik istatistikten ibaret değil; günlük hayatın her anında hissedilen bir olgu.

Tarafsızlık denilince akla ilk gelen yer: İsviçre!

Tarafsızlık denilince akla ilk gelen yer: İsviçre!

Singapur’un hemen önünde beşinci sırada yer alan İsviçre, uzun yıllardır koruduğu tarafsızlık politikası, düşük suç oranları ve yüksek yaşam standartlarıyla listenin üst sıralarındaki yerini koruyor. Düzenli kent yapısı ve güçlü kurumları sayesinde güvenlik algısı oldukça yüksek.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Barış Endeksi’nde 163 ülke arasında yer alan Türkiye, 2025 raporunda bir basamak yükselerek 146. sıraya çıktı. Türkiye’nin skorda geri sıralarda yer almasının başlıca nedeni, dış çatışmalara katılımın yüksek olması. Ülke, Suriye ve Etiyopya’nın da içinde bulunduğu beşten fazla dış çatışmaya müdahil ülkeler arasında sayılıyor.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa – Orta Asya bölgesi ise bu yıl barış seviyesinin en hızlı gerilediği bölgelerden biri oldu. Raporda ayrıca küresel ölçekte etki alanını genişleten ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu vurgulanıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
