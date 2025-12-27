onedio
İsrail Ordusunun Milli Savunma Bakanlığı'na Cevap Olarak Paylaştığı Tweete Tokat Gibi Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 16:27

Sosyal medyada bir süredir Türkçe yayın yapan ve her paylaşımı tepki gören İsrail ordusunun X hesabının hedefinde bu kez Milli Savunma Bakanlığı vardı. MSB'nin yaptığı bir paylaşıma yanıt niteliğinde paylaşım yapan İsrail ordusuna yanıt yine sosyal medyadan geldi.

İlk paylaşım MSB'den geldi.

twitter.com

Milli Savunma Bakanlığı'nın Cuma günkü 'Günün Fotoğrafı' olarak yaptığı paylaşımda 'Güçlü, Cesur ve Korkusuz' ifadeleri yer alıyordu.

Bütün tepkilere rağmen Türkçe paylaşımlarına devam eden İsrail ordusunun Türkçe hesabı da bu paylaşıma yanıt niteliğinde fotoğraf paylaştı.

twitter.com

IDF'nin paylaşımında 'Güçlü, Kararlı, Onurlu ve Profesyonel' ifadeleri vardı. MSB'nin 'Güçlü, Cesur ve Korkusuz' paylaşımına cevap olarak yazılanlara verilen bu cevap sosyal medyada hayli eleştirildi. Bu paylaşıma bir cevap da İsrail ordusunun sicilini hatırlatırcasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB, "güç" hatırlatması yaparak şu paylaşımı yaptı.

twitter.com

Çocuklarla halat çekme oyununa katılmış bir Türk askerinin yer aldığı fotoğrafta 'Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir.' ifadeleri yer aldı.

