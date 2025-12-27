İsrail Ordusunun Milli Savunma Bakanlığı'na Cevap Olarak Paylaştığı Tweete Tokat Gibi Yanıt Geldi

Sosyal medyada bir süredir Türkçe yayın yapan ve her paylaşımı tepki gören İsrail ordusunun X hesabının hedefinde bu kez Milli Savunma Bakanlığı vardı. MSB'nin yaptığı bir paylaşıma yanıt niteliğinde paylaşım yapan İsrail ordusuna yanıt yine sosyal medyadan geldi.