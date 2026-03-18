Menemen Bile Var! Bir İçerik Üreticisi İspanya ve Türkiye'nin Neredeyse Aynı Olan Yemeklerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 09:52 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 10:21

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İspanya ve Türkiye arasında bir dostluk akımı başladı. Bu durum İspanya'nın cumhurbaşkanına kadar ulaştı. Haliyle iki ülke birbirlerinin kültürlerini de merak etmeye başladı. Aynı coğrafi kuşakta yer almamız sebebiyle yemeklerimizin de neredeyse birebir aynı olduğu ortaya çıktı. 

'melisfontana' isimli içerik üreticisi İspanya ve Türkiye'nin neredeyse aynı olan yemeklerini paylaştı. Bu kadar ortak yemeğin olması pek çok kişiyi şaşırttı.

Neymiş o benzer yemekler;

  • - Kuru Fasulye: Fabada Asturiana (Asturias usulü fasulye)

  • - Mercimek Yemeği: Lentejas Estofadas (Mercimek yahnisi)

  • - Şehriyeli Çorba: Sopa de Fideos (Şehriye çorbası)

  • - Menemen: Pisto con Huevos (Yumurtalı sebze sote)

  • - Et Sote ve Pilav: Carne con Arroz (Etli pirinç / Etli pilav)

  • - Patates Yemeği: Patatas Guisadas (Patates yahnisi)

  • - Sütlaç: Arroz con Leche (Sütlü pirinç)

  • - Sucuk: Chorizo (Baharatlı sucuk / sosis)

  • - Nohut Yemeği: Garbanzos Guisados (Nohut yahnisi)

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
