Hiç Bu Kadar Yakından Görmüş müydünüz? Bir İçerik Üreticisi Kendi Yaptığı Özel Mercekle Ay'ı İnceledi

Gökyüzü ve astronomi, insanlık tarihi boyunca her zaman en büyük gizemlerin ve merak duygusunun kaynağı olmuştur. Evrenin sonsuz derinliklerine bakmak, galaksileri, yıldızları ve en yakın komşumuz olan Ay'ı incelemek her yaştan insanın içindeki keşif arzusunu tetikler. Modern dünyada gelişen teknolojiyle birlikte gökyüzü gözlemciliği artık sadece bilim insanlarının tekelinde olmaktan çıkıp evlerimizin balkonlarına kadar taşınmıştır.

Astrofizikle ilgilenen ve doğa belgeselleri çeken Ferhat Songur, kendi geliştirdiği özel bir mercek sistemiyle profesyonel teleskobunu birleştirerek gökyüzü gözlemine bambaşka bir boyut kazandırdı. Deneyimini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Songur'un yüksek çözünürlüklü Ay yüzeyi görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.