Hiç Bu Kadar Yakından Görmüş müydünüz? Bir İçerik Üreticisi Kendi Yaptığı Özel Mercekle Ay'ı İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
01.06.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 08:56

Gökyüzü ve astronomi, insanlık tarihi boyunca her zaman en büyük gizemlerin ve merak duygusunun kaynağı olmuştur. Evrenin sonsuz derinliklerine bakmak, galaksileri, yıldızları ve en yakın komşumuz olan Ay'ı incelemek her yaştan insanın içindeki keşif arzusunu tetikler. Modern dünyada gelişen teknolojiyle birlikte gökyüzü gözlemciliği artık sadece bilim insanlarının tekelinde olmaktan çıkıp evlerimizin balkonlarına kadar taşınmıştır.

Astrofizikle ilgilenen ve doğa belgeselleri çeken Ferhat Songur, kendi geliştirdiği özel bir mercek sistemiyle profesyonel teleskobunu birleştirerek gökyüzü gözlemine bambaşka bir boyut kazandırdı. Deneyimini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Songur'un yüksek çözünürlüklü Ay yüzeyi görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DYxn3A...
Görüntülerde yer alan devasa çukurlar, Ay yüzeyindeki kraterleri ve dağ zincirlerini daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Ferhat Songur'un kullandığı maksimum yakınlaştırma derecesine sahip profesyonel teleskop, Ay'ın gölgeli alanlarında saklanan coğrafi detayları kusursuzca ayrıştırıyor. Gökyüzü gözlemciliğinde en önemli unsurlardan biri olan mercek kalitesi, ışığın doğru kırılmasını sağlayarak atmosferik dalgalanmaların yarattığı bulanıklığı minimuma indirir. Bu sayede teleskop başına geçen herkes, Ay yüzeyindeki Tycho veya Copernicus gibi ünlü kraterlerin dik yamaçlarını ve milyarlarca yıl önce gök taşlarının çarpmasıyla oluşan devasa havzaları doğrudan inceleme şansı bulur. Evde amatör teleskoplarla bu seviyede bir netlik yakalamak zor olsa da doğru filtre ve mercek kombinasyonları gökyüzünü bir laboratuvara dönüştürebilir.

O uçan şey ne?

Videonun bir yerinde Ay'ın önünden hızlıca bir cismin geçtiği net bir şekilde görülüyor. Teleskopla Ay gözlemleri yapılırken bu tarz görüntülerle sık sık karşılaşılır. Bu cismin ne olduğuna dair en güçlü olasılıklar şunlar:

  • Yapay Uydu: Dünyanın yörüngesinde binlerce aktif ve pasif uydu bulunuyor. Teleskop gibi dar açılı ve odaklanmış cihazlarla gökyüzüne bakarken, bu uydulardan birinin Ay'ın önünden geçme ihtimali oldukça yüksektir. Cismin düz ve doğrusal bir hat üzerinde, sabit bir hızla ilerlemesi bunun bir uydu olma ihtimalini çok güçlendiriyor.

  • Kuş veya Büyük Bir Böcek: Atmosferin üst katmanlarında uçan bir kuş ya da teleskop merceğine yakın bir noktadan geçen bir böcek de odak dışı kaldığı için bu şekilde karanlık bir karaltı veya hızlı bir cisim olarak kameraya yansıyabilir. Ancak cismin hızı ve doğrusal hareketi daha çok bir uyduyu andırıyor.

  • Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): Bazen amatör astronomlar ISS'in Ay'ın önünden geçişini yakalamak için özel planlamalar yaparlar. Ancak ISS genellikle daha büyük ve belirgin bir güneş paneli yapısıyla görünür. Videodaki cisim oldukça küçük ve hızlı bir geçiş yapıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
