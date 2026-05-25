Avusturya’da Akılalmaz Kaza! Yamaç Paraşütüne Uçak Çarptı

Macera tutkusu ve gökyüzünde özgürce süzülme isteği, yamaç paraşütünü dünyanın en popüler ekstrem sporlarından biri haline getiriyor. Kuşlar gibi özgür hissetmek, bulutların arasında kaybolmak her adrenalin tutkununun hayali. Ancak doğayla ve gökyüzünün diğer sakinleriyle baş başa kalındığında, en ufak bir dikkatsizlik ya da beklenmedik bir dış etken bu rüyayı saniyeler içinde bir kabusa dönüştürebilir. Gökyüzü ne kadar geniş görünürse görünsün, kurallara uyulmadığında ya da şans sizden yana olmadığında geri dönüşü olmayan trajedilere sahne olabilir.

Deneyimli bir yamaç paraşütü pilotunu, uçuş sırasında küçük bir pervaneli uçağın paraşütüne çarpmasıyla başlayan dehşet dolu anlar kameraya anbean yansıdı. Bir anda kendisini hızla yere doğru düşerken bulan kadın pilotun soğukkanlılığını koruyarak verdiği yaşam mücadelesi izleyenlerin nefesini kesti. Yaşadığı şokun ardından hızla durum analizi yapan ve saniyelerle yarışan pilot, ekstrem sporlarda hayati öneme sahip olan o hamleyi tam zamanında gerçekleştirdi.