Kendi İşini Kuranların Yaşadığı ''Kurucu Sendromu'' Şirketin Büyümesini Nasıl Engeller?
Buraya kadar geldiysen, muhtemelen o meşhur 'gece gündüz çalışıp işimi bir yere getirdim ama sanki bir duvara çarptık' hissini yaşıyorsun. Şirketini sıfırdan var ettin, her tuğlasında emeğin var, hatta ofisin boyasını bile belki sen seçtin. Ama bazen bir şirketin başına gelebilecek en büyük engel, tam da onu var eden kişinin ta kendisi olabiliyor.
Psikolojide ve iş dünyasında 'Kurucu Sendromu' denilen bu durum; aslında sevginin, aşırı sahiplenmenin ve kontrol tutkusunun bir noktadan sonra zehirli bir hal alması demek. 'Benim bebeğim' dediğin işin, senin korumacı tavrın yüzünden nefes alamıyor ve büyüyemiyor olabilir mi?
Gel, şirketini farkında olmadan nasıl sabote ediyor olabileceğine birlikte bakalım.
Karar yetkisini paylaşarak ekibine ne kadar güvendiğini hissettirmelisin.
Ekibinin uzmanlığına alan açarak onların parlamasına destek olmalısın.
Geri bildirimleri, şirketini daha da güzelleştirecek değerli hediyeler gibi görmelisin.
Stratejik planlamaya vakit ayırarak vizyonuna daha sıkı odaklanmalısın.
Kurumsallaşmayı işlerini kolaylaştıran bir yol arkadaşı olarak görmelisin.
Hataları, gelişim yolculuğunun en doğal ve öğretici durakları saymalısın.
Farklı bakış açılarının şirketin vizyonunu zenginleştirdiğine inanmalısın.
Markanın bağımsız bir kimlikle büyümesine gururla tanıklık etmelisin.
Yeni ortaklıkları ve yatırımları hayallerini büyüten birer el birliği gibi karşılamalısın.
