Kendi İşini Kuranların Yaşadığı ''Kurucu Sendromu'' Şirketin Büyümesini Nasıl Engeller?

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 12:01
Buraya kadar geldiysen, muhtemelen o meşhur 'gece gündüz çalışıp işimi bir yere getirdim ama sanki bir duvara çarptık' hissini yaşıyorsun. Şirketini sıfırdan var ettin, her tuğlasında emeğin var, hatta ofisin boyasını bile belki sen seçtin. Ama bazen bir şirketin başına gelebilecek en büyük engel, tam da onu var eden kişinin ta kendisi olabiliyor.

Psikolojide ve iş dünyasında 'Kurucu Sendromu' denilen bu durum; aslında sevginin, aşırı sahiplenmenin ve kontrol tutkusunun bir noktadan sonra zehirli bir hal alması demek. 'Benim bebeğim' dediğin işin, senin korumacı tavrın yüzünden nefes alamıyor ve büyüyemiyor olabilir mi? 

Gel, şirketini farkında olmadan nasıl sabote ediyor olabileceğine birlikte bakalım.

Karar yetkisini paylaşarak ekibine ne kadar güvendiğini hissettirmelisin.

Her kararda senin onayının aranması yerine, işleri güvenle çalışma arkadaşlarına bırakman onlara duyduğun saygıyı gösterir. Bu paylaşımcı tutum hem senin zihnini ferahlatır hem de ekibinin işine daha sıkı sarılmasını sağlar. Unutma, yetki devretmek kontrolü kaybetmek değil, etki alanını genişletmektir.

Ekibinin uzmanlığına alan açarak onların parlamasına destek olmalısın.

Birlikte çalıştığın yetenekli insanların kendi yöntemlerini keşfetmelerine izin verdiğinde, şirketin için harika çözümler ürettiklerini göreceksin. Onlara sadece hedefleri söyleyip yolu onlara bırakman, hem senin iş yükünü azaltır hem de onların profesyonel gelişimine muazzam bir katkı sağlar.

Geri bildirimleri, şirketini daha da güzelleştirecek değerli hediyeler gibi görmelisin.

Dışarıdan gelen her öneri veya içeriden gelen her eleştiri, aslında markanı mükemmelleştirmek için sunulmuş birer fırsat. Bu fikirleri açık gönüllülükle kucakladığında, şirketin çok daha esnek ve öğrenen bir yapıya bürünür. Bu pozitif yaklaşım, herkesin fikrini rahatça paylaştığı huzurlu bir ofis ortamı yaratır.

Stratejik planlamaya vakit ayırarak vizyonuna daha sıkı odaklanmalısın.

Günlük ufak tefek operasyonları ekibine emanet ettiğinde, şirketin geleceğini hayal etmek için kendine harika bir alan yaratmış olursun. Kurucu olarak, senin asıl gücün büyük resmi görmektir; bu yüzden enerjini yeni fırsatları yakalamaya ve rotayı belirlemeye saklamalısın.

Kurumsallaşmayı işlerini kolaylaştıran bir yol arkadaşı olarak görmelisin.

Süreçlerin belirli bir düzene girmesi, işlerin karmaşadan uzak ve akışkan olmasını sağlar. Bu düzen sayesinde hem sen hem de ekibin neyi nasıl yapacağınızı bilmenin huzurunu yaşarsınız. Kurumsal adımlar, aslında şirketin özgürce ve güvenle büyümesini sağlayan sağlam birer temeldir.

Hataları, gelişim yolculuğunun en doğal ve öğretici durakları saymalısın.

Ekibinin hata yapma payı olduğunu bildiği bir ortamda, yenilikçi fikirler çok daha kolay yeşerir. Bir aksilik yaşandığında çözüme odaklanmak ve 'Buradan ne öğrendik?' diyebilmek, şirketi krizlere karşı çok daha dayanıklı ve cesur bir hale getirir.

Farklı bakış açılarının şirketin vizyonunu zenginleştirdiğine inanmalısın.

Seninle aynı fikirde olmayan ama şirketini seven insanlarla çalışmak, doğru yolu bulmanı kolaylaştırır. Farklı seslerin birleşmesi, kararlarının çok daha geniş bir çerçeveden süzülmesini sağlar ve seni hata yapmaktan koruyan sevgi dolu bir güvenlik ağı oluşturur.

Markanın bağımsız bir kimlikle büyümesine gururla tanıklık etmelisin.

Sen markanın kalbisin ama markanın kendi ayakları üzerinde durması senin en büyük başarın olacaktır. Marka senden bağımsız bir isim ve değer kazandıkça, yarattığın etkinin sen uyurken bile dünyada yankılanmaya devam ettiğini görmenin keyfini sürebilirsin.

Yeni ortaklıkları ve yatırımları hayallerini büyüten birer el birliği gibi karşılamalısın.

Dışarıdan gelecek destekleri birer güç birliği ve motivasyon kaynağı olarak görmek, büyüme hızını ikiye katlar. Seninle aynı tutkuyu paylaşan yol arkadaşları edinmek, bu heyecan verici yolculukta yükünü paylaşmanı ve çok daha büyük başarılara el ele imza atmanı sağlar.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
