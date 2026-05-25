Kendi İşini Kuranların Yaşadığı ''Kurucu Sendromu'' Şirketin Büyümesini Nasıl Engeller?

Buraya kadar geldiysen, muhtemelen o meşhur 'gece gündüz çalışıp işimi bir yere getirdim ama sanki bir duvara çarptık' hissini yaşıyorsun. Şirketini sıfırdan var ettin, her tuğlasında emeğin var, hatta ofisin boyasını bile belki sen seçtin. Ama bazen bir şirketin başına gelebilecek en büyük engel, tam da onu var eden kişinin ta kendisi olabiliyor.

Psikolojide ve iş dünyasında 'Kurucu Sendromu' denilen bu durum; aslında sevginin, aşırı sahiplenmenin ve kontrol tutkusunun bir noktadan sonra zehirli bir hal alması demek. 'Benim bebeğim' dediğin işin, senin korumacı tavrın yüzünden nefes alamıyor ve büyüyemiyor olabilir mi?

Gel, şirketini farkında olmadan nasıl sabote ediyor olabileceğine birlikte bakalım.