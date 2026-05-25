Süper Lig'e Çıkan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar Heyecandan Soru Almayı Unuttu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 11:57
Dün oynanan Play-Off finali maçında Esenler Erokspor'u yenen Çorum FK, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez bu sevinci yaşayan Çorum FK'da başarıda en büyük pay şüphesiz teknik direktör Uğur Uçar'daydı. Ligde 'tecrübeli' denebilecek isimlerin kötü yönetimlerinin ardından gelen genç hoca, harika bir seri yakalayarak Çorum FK'yı önce Play-Off'a ardından da Süper Lig'e taşıdı. 

Basın toplantısında ise genç hocanın heyecanı hareketlerine bile yansıdı. Uğur Uçar basın toplantısında soru almayı unuttu.

Uğur Uçar'ın heyecanlı anları izleyenleri de gülümsetti.

İstatistiklere de damga vurdu.

Uğur Uçar, göreve ligin 26. haftasında gelmesine rağmen kısa sürede dikkat çeken bir başarı hikâyesi yazdı. Çorum FK’nin başında çıktığı 16 maçta yalnızca 2 kez mağlup olan genç teknik adam, maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayarak takımını play-off hattına taşıdı. Başarılı performansını sezon sonunda tarihi bir sonuçla taçlandıran Uçar, Çorum FK’yi kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselten isim oldu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
