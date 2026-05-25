Süper Lig'e Çıkan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar Heyecandan Soru Almayı Unuttu

Uğur Uçar, göreve ligin 26. haftasında gelmesine rağmen kısa sürede dikkat çeken bir başarı hikâyesi yazdı. Çorum FK’nin başında çıktığı 16 maçta yalnızca 2 kez mağlup olan genç teknik adam, maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayarak takımını play-off hattına taşıdı. Başarılı performansını sezon sonunda tarihi bir sonuçla taçlandıran Uçar, Çorum FK’yi kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselten isim oldu.