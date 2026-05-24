Dünya Kupası Öncesi Milli Takım Sakatlıklarla Sarsıldı: Kerem Gözyaşlarını Tutamadı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 10:26
Milli takım antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, büyük üzüntü yaşadı. Çalışma sırasında acı hisseden milli futbolcu gözyaşlarını tutamazken, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edemedi.

Kenan Yıldız ise sakatlık sebebiyle ligde son maçı kaçıracak. Milli takım kampındaki hazırlık maçına kadar da durumu belirsiz.

Kerem büyük üzüntü yaşadı.

Milli Takım antrenmanında yaşanan sakatlık korkuttu. Yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında ayağı zemine takılarak yerde kalan Kerem Aktürkoğlu, çalışmaya devam edemedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dizi bandajlanan milli futbolcu, yürümekte zorlanınca görevli araçla sahadan çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavi sırasında büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Milli oyuncu daha sonra tesislere götürüldü.

Kenan Yıldız'ın durumu belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, baldırındaki sakatlık nedeniyle Kenan Yıldız, takımının bugün Torino ile oynayacağı sezonun son lig maçında görev alamayacak. Şampiyonlar Ligi bileti açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesi yaşanan bu gelişmenin, Juventus cephesinde moral bozduğu aktarıldı.

Kenan Yıldız’ın yaşadığı sakatlık, yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle Türkiye’de de endişeyle takip ediliyor. Milli futbolcunun iyileşme süreci için 2 ila 3 haftalık bir süre öngörülürken, Türkiye’nin 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacağı ilk maçta forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
