Dünya Kupası Öncesi Milli Takım Sakatlıklarla Sarsıldı: Kerem Gözyaşlarını Tutamadı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, baldırındaki sakatlık nedeniyle Kenan Yıldız, takımının bugün Torino ile oynayacağı sezonun son lig maçında görev alamayacak. Şampiyonlar Ligi bileti açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesi yaşanan bu gelişmenin, Juventus cephesinde moral bozduğu aktarıldı.

Kenan Yıldız’ın yaşadığı sakatlık, yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle Türkiye’de de endişeyle takip ediliyor. Milli futbolcunun iyileşme süreci için 2 ila 3 haftalık bir süre öngörülürken, Türkiye’nin 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacağı ilk maçta forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.