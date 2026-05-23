Hull City - Middlesbrough Maçı Öncesi Hull City Otobüsüne Saldırı Gerçekleşti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 17:56
İngiltere Championship play-off finalinde bu akşam Middlesbrough karşısına çıkmaya hazırlanan, sahibi Acun Ilıcalı olan Hull City’de kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kazanan tarafın doğrudan Premier Lig bileti alacağı dev karşılaşma öncesi turuncu-siyahlı ekipte yaşanan beklenmedik olay, camiada moralleri bozdu.

Otobüsün camları kırıldı.

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği final karşılaşması öncesinde Hull City kafilesini taşıyan takım otobüsü saldırıya uğradı. İngiliz basınında yer alan görüntülerde, “Kaplanlar” lakaplı ekibin otobüsünün dış camlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan cisimler nedeniyle kırıldığı görüldü. Kritik mücadele öncesinde yaşanan olay, takım cephesinde büyük şaşkınlık yarattı.

Güvenlik önlemleri artırıldı.

Southampton’ın play-off sürecinden ihraç edilmesinin ardından yaşanan hukuki gerilimlerin gölgesinde finale hazırlanan Hull City’de, takım otobüsüne yönelik saldırı moralleri bozdu. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyetten herhangi birinin fiziksel zarar görmediği öğrenildi.

Olayın ardından İngiliz polisinin hızlı şekilde soruşturma başlattığı belirtilirken, yaşanan güvenlik krizi sonrası dev final öncesinde stat ve çevresindeki önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı aktarıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
