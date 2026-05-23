Acun Ilıcalı ve Hull City Dünyanın En Pahalı Futbol Maçına Çıkıyor

Hull City ve Middlesbrough arasında bugün saat 17.30'da başlayacak dev final TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın en prestijli futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig ise sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kulüpler için devasa bir finansal fırsat olarak görülüyor. Premier Lig'in milyar poundluk bütçesi hesaba katıldığında yayın gelirleri, sponsorluklar ve ticari haklar düşünüldüğünde, bu maç 'dünyanın en pahalı futbol maçı' olarak nitelendiriliyor.