Acun Ilıcalı ve Hull City Dünyanın En Pahalı Futbol Maçına Çıkıyor

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2026 - 12:31
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bugün Wembley'de Middlesbrough ile oynayacağı EFL Championship Play-off Finali'nde tarihin en yüksek ödüllü futbol maçına çıkacak. Kazanan taraf, Premier Lig'e yükselerek yaklaşık 280 milyon pound değerinde dev bir ekonomik kazanç elde edecek.

Wembley'deki dev final nefes kesecek.

Hull City ve Middlesbrough arasında bugün saat 17.30'da başlayacak dev final TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın en prestijli futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig ise sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kulüpler için devasa bir finansal fırsat olarak görülüyor. Premier Lig'in milyar poundluk bütçesi hesaba katıldığında yayın gelirleri, sponsorluklar ve ticari haklar düşünüldüğünde, bu maç 'dünyanın en pahalı futbol maçı' olarak nitelendiriliyor.

Hull City Premier Lig hasretini bitirebilecek mi?

Acun Ilıcalı, 2022'de zor durumdaki Hull City'yi devraldıktan sonra kulübü adım adım yukarı taşıdı. Ilıcalı yönetiminde ilk kez play-off'lara kalmayı garantileyen turuncu siyahlılar yarı finalde Millwall'i saf dışı bırakarak finalde Middlesbrough'un rakibi oldu. Southampton'ın casusluk skandalı nedeniyle play-off'tan çıkarılması sonrası finalde Boro ile eşleşti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
