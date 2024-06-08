Kurban Kesmek Farz mıdır? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür ve Dinen Hükmü Nedir?

Dini referanslar, alimler, din bilimciler ve kaynaklara göre kurban ibadeti farz değildir. Kurban kesmek, geleneksel fıkha göre çeşitli mezheplerde sünnet veya vacip olarak yer alan bir ibadettir.

Toplumumuzda ise kurban ibadeti farz bir ibadet gibi algılanmaktadır. Mali bir ibadet olan kurban kesmek, dinen zengin sayılabilecek kimseler tarafından yapılmalıdır. Kurban kesecek kişinin, kurban ibadetini yerine getirebilmek için mali açıdan zekat verecek ve hacca gidecek nitelikle olmasının gerektiği belirtilebilir.