Kurban Kesmek Farz mıdır? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür ve Dinen Hükmü Nedir?
Kurban Kesmek Farz mıdır? Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür ve Dinen Hükmü Nedir?
Tüm Müslüman aleminin heyecan ve coşkuyla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl, Kurban Bayramı'nın coşkusu bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelen arife gününden itibaren başlayacak. Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk gelen 16 Haziran Pazar gününden itibaren yerine getirilecek olan kurban ibadeti ise 19 Haziran Çarşamba gününe kadar gerçekleştirilebilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığına göre kimler kurban kesmelidir? Kurban ibadetinin hükmü nedir?
İşte, kurban ibadetinin yükümlülükleri ve dini dayanağı...
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