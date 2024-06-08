Kurban Vekaleti Nasıl Verilir, Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Verirken ve Alırken Ne Denir?
Kurban Vekaleti Nasıl Verilir, Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Verirken ve Alırken Ne Denir?
Bu yıl 16 Haizan Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Kurban ibadetini yerine getirmek ve ibadetlerini dini vecibelere uygun şekilde yapmak isteyen milyonlarca Müslüman, kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır diye araştırmaya başladı. Kurbanını başkasına kestirecek olanlar için son derece önemli bir konu olan kurban vekaleti verirken ve vekalet alırken uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti kimlere verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir?
İşte, vekalet yoluyla kurban kesme şartları ile ilgili merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurban Vekaleti Nedir?
Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?
Peki, kurbanda vekalet veren kişi kurbanın başında bulunmak zorunda mıdır?
Kurban Vekaleti Verirken Ne Denir?
Kurban Vekaleti Kimlere Verilir?
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