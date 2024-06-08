Kurban Vekaleti Nasıl Verilir, Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Verirken ve Alırken Ne Denir?

Vekalet veren kişi, kesim işlemini gerçekleştirecek olan kişiye 'Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim' demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir.

Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, bu durumda: 'Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim' demelidir.

Her iki durumda da kurban vekaletini alan kişi 'Kabul ettim' diyerek beyanını bir kez de sözlü olarak ifade etmelidir.