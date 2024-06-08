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Kurban Vekaleti Nasıl Verilir, Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Verirken ve Alırken Ne Denir?

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir, Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Verirken ve Alırken Ne Denir?

Kurban Bayramı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 14:22

Bu yıl 16 Haizan Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Kurban ibadetini yerine getirmek ve ibadetlerini dini vecibelere uygun şekilde yapmak isteyen milyonlarca Müslüman, kurban vekaleti nasıl verilir ve alınır diye araştırmaya başladı. Kurbanını başkasına kestirecek olanlar için son derece önemli bir konu olan kurban vekaleti verirken ve vekalet alırken uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti kimlere verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? 

İşte, vekalet yoluyla kurban kesme şartları ile ilgili merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kurban Vekaleti Nedir?

Kurban Vekaleti Nedir?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verirler. Bu duruma kurban vekaleti denir. 

Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanını kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar da çeşitli kurumlara vekalet verebilmektedir.

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

İlk olarak bilmelisiniz ki mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendileri adına başkasına kestirebilir. 

Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da verilebilir.

Peki, kurbanda vekalet veren kişi kurbanın başında bulunmak zorunda mıdır?

Peki, kurbanda vekalet veren kişi kurbanın başında bulunmak zorunda mıdır?

Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda ise vekalet veren kurban sahibi telefon, internet veya WhatsApp gibi araçlarla vekaletini direkt olarak kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilirler. Böylece kurban sahibinin, kesim esnasında kurbanın yanında bulunlası zorunluluğu olmaz.

Kurban Vekaleti Verirken Ne Denir?

Kurban Vekaleti Verirken Ne Denir?

Vekalet veren kişi, kesim işlemini gerçekleştirecek olan kişiye 'Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim' demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir. 

Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, bu durumda: 'Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim' demelidir. 

Her iki durumda da kurban vekaletini alan kişi 'Kabul ettim' diyerek beyanını bir kez de sözlü olarak ifade etmelidir.

Kurban Vekaleti Kimlere Verilir?

Kurban Vekaleti Kimlere Verilir?

Kurban vekaleti verilecek kişinin öncelikle Müslüman olması gerekmektedir. Bunun yanında vekaleti alan kişinin, kurban kesme yetkinliğine de sahip olması gerekmektedir. Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır. 

Kurban vekaleti kişi veya kurumlara verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kurban kesim işleminin dini vecibelere uygun şekilde tamamlanmasıdır.

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