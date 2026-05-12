2026 Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? İşte Migros Büyükbaş, Küçükbaş Fiyatları ve Taksit İmkanları

Elif ÇAMLIBEL
12.05.2026 - 13:07

Kurban Bayramı heyecanı tüm Türkiye’yi sararken, ibadetini güvenilir ve hijyenik bir şekilde yerine getirmek isteyenler zincir marketlere yöneldi. 2026 yılında da İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Diyarbakır’a kadar pek çok ilde vatandaşlar, 'Vekaletle kurban kesimi olur mu?' ya da 'En uygun kurban nerede?' sorularına Migros’un sunduğu kapsamlı çözümlerle yanıt buluyor. Migros kurban satışları, kesim süreci, teslimat, ücretlendirme ve taksit seçenekleri de vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Peki, Migros'ta kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? 

İşte, Migros kurbanlık fiyatları ve bağış detayları.

Migros Kurbanlık Fiyatları: Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Migros’ta kurbanlık seçenekleri bu yıl üç ana kategoride toplanıyor. Veteriner hekim kontrolünde seçilen kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak kesiliyor ve dinlendirilerek paketleniyor. İşte 2026 yılı güncel fiyat listesi:

  • Küçükbaş Karaman (12-16 KG Sakatat Hariç): Standart Fiyat: 22.950 TL

Money Bonus ile: 20.950 TL

Bağış Fiyatı: 20.450 TL

  • Küçükbaş Kıvırcık (16-20 KG Sakatat Hariç): Standart Fiyat: 27.950 TL

Money Bonus ile: 25.950 TL

Bağış Fiyatı: 25.450 TL

  • Büyükbaş 1/7 Hisse (23-27 KG Kemiksiz Hisse - Sakatat Hariç): Standart Fiyat: 36.450 TL

Money Bonus ile: 34.450 TL

Bağış Fiyatı: 33.950 TL

Migros Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Kurban ibadetini bütçesini sarsmadan yerine getirmek isteyenler için Migros, geniş bir taksit yelpazesi sunuyor. Ödemelerinizi hem mağazalardan hem de online kanallardan avantajlı şekilde yapabilirsiniz:

  • Money Bonus: Peşin fiyatına 4 taksit ayrıcalığı.

  • Maximum, World, Bankkart, Axess, Bonus: Peşin fiyatına 3 taksit imkanı.

  • Diğer Kartlar: Banka anlaşmalarına göre değişen 2 taksit veya erteleme seçenekleri mevcut. 

Uyarı: Taksit sayıları Migros Ticaret A.Ş.'nin farklı bankalar ile yaptığı taksit kampanyaları ve anlaşmalarına bağlı olarak değişebilir. Bu kapsamda: Yasal düzenlemeler gereği belirtilen bu taksit kampanyaları ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Migros Kurban Alımı Nereden Yapılır? Teslimat Seçenekleri Neler?

Kurban siparişinizi vermek için markete gitme zorunluluğunuz bulunmuyor. Migros süreci dijitalleştirerek zaman kazandırıyor:

  • Sipariş Kanalları: Migros mağazaları, Migros Sanal Market mobil uygulaması veya migros.com.tr üzerinden siparişinizi verebilirsiniz.

  • Mağazadan Teslim: Bayramın 2. gününden itibaren, seçtiğiniz Migros mağazasından randevu saatinizde kurbanınızı teslim alabilirsiniz.

  • Adrese Teslim: Belirli illerde ve bölgelerde, soğuk zincir bozulmadan özel araçlarla kurban koliniz doğrudan kapınıza ulaştırılır.

  • Süreç Takibi: Kurbanınızın kesim anı ve sevkiyat durumu SMS ile anlık olarak bildirilir.

Migros Kurban Satışı Hangi İllerde Var?

Migros Ticaret A.Ş., müşterilerine kurban alımlarını mağazalarından veya sanal market üzerinden gerçekleştirme imkanı sunuyor. İster mağazaya giderek ister Migros Sanal Market üzerinden kurbanlık siparişinizi verebilirsiniz. Teslimat aşamasında ise sizi iki seçenek bekliyor:

1. Mağazadan Teslim Seçeneği

Online işlemleriniz sırasında 'Mağazadan Teslim' seçeneğini işaretlediğinizde; il ve ilçe seçiminizi yaparak, yaşadığınız bölgedeki size en yakın veya en uygun olan Migros mağazasını belirleyebilirsiniz. Kurbanınız, seçtiğiniz bu noktada hijyenik koşullarda sizi bekliyor olacak.

2. Adrese Teslim Seçeneği (Migros Sanal Market)

'Kurbanım kapıma gelsin' diyenler için Sanal Market hizmeti devrede. Küçükbaş veya büyükbaş kurbanlık seçimlerinizde 'Adrese Teslim' hizmeti, Migros Sanal Market’in hizmet verdiği şu illerin belirli ilçelerinde geçerlidir:

Önemli Hatırlatma: Adrese teslimat hizmeti, yukarıdaki 20 ilin yalnızca Migros Sanal Market kapsama alanında olan ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Siparişinizi oluştururken adresinizin uygunluğunu sistem üzerinden kontrol etmeyi unutmayın!

Migros ile Hangi Hayır Kurumlarına Bağış Yapılır?

Kurban etini doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırseverler için Migros, köprü görevini üstleniyor. Bağış seçeneğini tercih ettiğinizde kurbanınız sizin adınıza kesiliyor ve şu kurumlara makbuz karşılığı teslim ediliyor:

  • Türk Kızılay

  • ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) 

  • TSÇV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) 

  • TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği)

﻿İslami usullere uygun olarak büyükbaş kurbanlıklarının sakatat, deri, kemik ve yağları ZİÇEV ve TEGV’e bağışlanır.

Not: Bağış seçeneğinde kurban fiyatları, paketleme ve nakliye masraflarının minimize edilmesi nedeniyle daha uygundur.

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

İslami kurallara göre kurban kesiminde niyet ve vekalet esastır. Bu süreç de hukuki ve dini açıdan güvence altına alınır:

  • Online Onay: Siparişinizi verirken karşınıza çıkan 'Rıza ve Vekalet Onay Belgesi' kutucuğunu işaretlemeniz, vekalet vermeniz için yeterlidir.

  • Mağaza Onayı: Mağazadan yapılan alımlarda, personel eşliğinde imzalanan form ile vekalet süreci tamamlanır.

  • Kesim: Vekaletiniz alındıktan sonra kesimler; din görevlisi, noter ve veteriner hekim huzurunda isminiz okunarak gerçekleştirilir.

