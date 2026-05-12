article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kurban Fiyatları Belli Oldu: 2026 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kurban Fiyatları Belli Oldu: 2026 Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 13:07

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken hem ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hem de piyasayı takip edenler için güncel rakamlar netleşmeye başladı. Diyanet, Kızılay ve büyük zincir marketlerin peş peşe gelen açıklamalarıyla birlikte ortalama fiyatlar belli oldu. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarından gelen veriler de il il kurbanlık fiyatlarına ilişkin tahminleri beraberinde getirdi. Peki, bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurbanlık hisseleri kaç TL?

İşte, 2026 Kurbanlık Fiyatları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Kurumların 2026 Vekalet Bedelleri

Resmi Kurumların 2026 Vekalet Bedelleri

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılay, 2026 yılı için vekaletle kurban kesim ücretlerini resmen duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un açıklaması ile belli olan fiyatlar şu şekilde: 

Diyanet İşleri Başkanlığı (TDV):

  • Yurt İçi: 18.000 TL

  • Yurt Dışı: 7.000 TL

Türk Kızılay tarafından düzenlenen kurban kampanyaları da başladı. Vekaletini Türk Kızılay'a verecek olan kişiler 2-4 taksit seçenekleri ile ödeme yapabilecek. İşte, Kızılay kurban hisse bedeli: 

Türk Kızılay:

  • Yurt İçi ve Gazze: 17.250 TL

  • Yurt Dışı: 7.500 TL (Ortalama)

Hayvan Pazarlarında Tahmini Rakamlar ve Bölgesel Farklılıklar

Hayvan Pazarlarında Tahmini Rakamlar ve Bölgesel Farklılıklar

Türkiye genelindeki canlı hayvan pazarlarında fiyatlar, hayvanın kilosuna ve cinsine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre; 

  • Küçükbaş (Koyun/Koç): 18.000 TL ile 45.000 TL arası.

  • Büyükbaş (Dana/Düve): 140.000 TL'den başlayıp vasfına göre 600.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

  • Hisse Bedelleri: Pazar yerlerinde 1/7 büyükbaş hissesi ortalama 30.000 TL - 55.000 TL bandında.

Canlı Kilogram Fiyatlarında 2025-2026 Karşılaştırması

Büyükbaş hayvanlar için canlı kilogram fiyatı; 2025 yılında ortalama 275 - 300 TL seviyelerindeyken, artan üretim ve lojistik maliyetleriyle birlikte 2026 yılında 400 - 550 TL bandına yükselmiştir.

İllere Göre Kurbanlık Analizi

İllere Göre Kurbanlık Analizi

  • Erzurum ve Kars (Üretim Merkezi): Doğu Anadolu'da fiyatlar batıya göre nispeten daha uygun. Büyükbaş fiyatları 100.000 TL ile 280.000 TL arasında değişirken, küçükbaşlar 15.000 TL'den başlıyor.

  • Adana ve Güney İlleri: Yerel ivesi cinsi koyunların yoğun olduğu bölgede küçükbaş fiyatları oldukça hareketli. Ortalama koç fiyatları 17.000 TL - 25.000 TL seviyesinde.

  • İstanbul, Ankara, İzmir (Büyükşehirler): Nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle en yüksek fiyatlar buralarda. İstanbul'da büyükbaş hisselerinin 55.000 TL'ye kadar alıcı bulduğu görülüyor.

Neden Fiyat Farklılıkları Var?

Neden Fiyat Farklılıkları Var?

Kurbanlık hayvan fiyatları (vekalet ücretinin aksine) devlet tarafından sabitlenmez. Kurbanlık fiyatlarında görülen geniş makasın temel nedenleri ise şu şekildedir: 

  • Hayvanın Canlı Ağırlığı: Kilo arttıkça fiyat doğrudan artar.

  • Cins ve Irk: Simental veya Hereford gibi et verimi yüksek ırklar daha pahalıdır.

  • Lojistik: Erzurum’dan İstanbul’a gelen bir hayvanın maliyetine yüksek nakliye ve 'pazar yeri işgaliye' bedelleri eklenmektedir.

  • Hizmet Kalitesi: Marketlerin sunduğu paketleme, saklama ve eve teslimat gibi ek hizmetler fiyata dahildir.

Önemli Hatırlatma: Kurban ibadeti için hayvanın sağlıklı olması, kulak küpesinin bulunması ve belirlenen yaş sınırlarını (Büyükbaş için 2, küçükbaş için 1 yaş) doldurmuş olması gerekmektedir. Kesim işlemlerinizi her zaman belediyelerin belirlediği hijyenik alanlarda yapınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın